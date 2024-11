27 ESTUDIANTES DEL INSUCO FINALIZARON SU ALTERNANCIA CON EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE SANTO TOMÁS

​ A través del programa de alternancia que ejecuta Santo Tomás con los establecimientos educacionales de la región, 27 estudiantes de 4to medio de la carrera Técnico de Nivel Medio en Administración de Recursos Humanos del Instituto Superior de Comercio (Insuco) participaron de esta pasantía en la educación superior. Fue así como por tres semanas, dejaron las aulas de su establecimiento para asistir a la sede de Santo Tomás y participar de sesiones diseñadas para potenciar sus habilidades personales y profesionales.

La ceremonia de certificación, que marcó el cierre de esta experiencia, contó con la participación de los 27 estudiantes que completaron las 15 horas pedagógicas requeridas, además de docentes y autoridades académicas de ambas instituciones.



Emeline Almonacid, estudiante de 4to medio del Insuco, destacó el aprendizaje obtenido y el haber podido asistir a las clases en una institución de educación superior. “La alternancia me gustó mucho y de las cosas que me llamaron la atención es que aún siguen trabajando con el tema de los sentimientos, con el bienestar, que lo prioricen y que siguen explicando a los alumnos eso que yo creo que es muy importante. Además, fue divertido venir a Santo Tomás, porque yo no me lo imaginaba así, nunca pensé que iba a ser tan divertido una clase en educación superior”, comentó.



Para su compañera, Carla Rivera, “fue como una manera de escapar de toda la presión que sentimos en cuarto medio. Nos enseñó mucho cómo expresarnos, a conocernos a nosotros mismos, saber cómo expresarnos, nos ayudó mucho a crecer personalmente, sobre todo ahora nosotros tenemos que salir al campo laboral. Por ejemplo, vimos cosas sobre el lenguaje corporal y como comunicarnos”, añadió.



La jefa de la unidad de producción del Insuco, Carolina Espinoza, también destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “La red de colaboración entre el Insuco y Santo Tomás es clave para entregarles a los estudiantes herramientas de liderazgo y preparación para el futuro. Cambiar de ambiente les permite experimentar una formación distinta y muy enriquecedora”.



El programa incluyó siete sesiones de coaching laboral, enfocadas en mejorar las competencias técnicas y transversales de los participantes. Estas, realizadas bajo la guía de docentes de Santo Tomás, buscaban que los estudiantes exploraran sus fortalezas, desarrollaran habilidades socioemocionales y se prepararan para los desafíos del mundo laboral y la educación superior.



Al respecto, Alejandra Alvaradejo, docente del Área de Administracion de Santo Tomás y quien lideró las sesiones, enfatizó la importancia de este proceso en la formación de los jóvenes. “Esta experiencia es algo que los acompañará por el resto de su formación profesional.

Durante las sesiones, nos enfocamos mucho en potenciar sus habilidades socioemocionales y blandas, además de sus competencias técnicas y personales. Aprendieron cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, cómo entablar una conversación, y hasta cómo interpretar y utilizar el lenguaje no verbal. Sin duda, se llevarán lindos recuerdos y herramientas que serán fundamentales en el camino que les queda por construir”, destacó.



El programa de alternancia de Santo Tomás es una estrategia educativa que combina la formación en el establecimiento escolar con espacios de aprendizaje en contextos externos. Su objetivo principal es que los jóvenes fortalezcan sus conocimientos técnicos y competencias socioemocionales, brindándoles herramientas claves para su continuidad académica y profesional.