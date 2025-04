ESTUDIANTES DE LAGUNA BLANCA CELEBRAN EL CUMPLEAÑOS DE GABRIELA MISTRAL REALZANDO EL VALOR DE LA EDUCACIÓN RURAL

​Encabezada por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Herrera y su par de Educación, Valentín Aguilera, se efectuó en la comuna de Laguna Blanca, la ceremonia principal de la celebración del cumpleaños de la escritora nacional y que, desde hoy, por medio de la promulgación de la Ley N.º 21.672, se denomina Día Nacional de Gabriela Mistral



La mañana de este lunes, estudiantes de la escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, rindieron homenaje a la poetisa, mediante una intervención de música y danza, más la lectura de poemas, para recordar el legado literario de la poetisa y también el valor de la Educación Rural.



“Para mí Gabriela Mistral fue el soporte que gracias a ella existen las escuelas rurales. No por solo vivir acá en la Villa, no podemos tener estudios. O sea, que gracias a ella tenemos estudios”, resaltó la alumna Antonella Vidal.



Mientras que la directora del establecimiento Doris Montiel, ahondó en la importancia del trabajo de las y los docentes en el mundo rural. “Para nosotros como profesores rurales tiene un gran significado, porque sentimos que educar en estos lugares más apartados es realmente hacer patria. Las personas que trabajamos en esto tienen una vocación especial, no solamente entregan conocimientos, sino que mucho más, forman a los niños y hacen casi como segundos padres para los estudiantes. Entonces es una responsabilidad mayor y yo siento que es una esencia distinta también. Así es que estoy muy orgullosa de trabajar en la educación rural”, comentó.



Durante la ceremonia, que contó con la participación del alcalde anfitrión Fernando Ojeda, docentes y apoderados del establecimiento, la seremi de las Culturas destacó el reconocimiento a la escritora en los diferentes territorios, precisamente al cumplirse 80 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura.



“Hemos finalizado una actividad enmarcada en el Día de Gabriela Mistral, que también recuerda la Educación Rural. Por eso estamos aquí en la escuela Diego Portales de esta comuna, junto al seremi de Educación y también con todo el cuerpo docente y la dirección del colegio. Además, hemos realizado una lectura colectiva de un poema de Gabriela, sumándonos a esta iniciativa nacional en su día”, precisó Herrera.



El evento consideró una pausa para sumarse a la iniciativa de lectura colectiva impulsada por el Ministerio de las Culturas en todo el país. Profesoras, profesores y autoridades leyeron textos de Mistral.



Al cierre del acto, el seremi de Educación donó un set de libros al establecimiento, mientras que su homóloga de Culturas entregó ejemplares del texto “Nina y Diplo”, de Judith Pardo, y que niñas y niños de tercero a sexto básico trabajarán próximamente en el marco del programa Diálogos en Movimiento.



Este lunes 7 de abril marca, el inicio de las conmemoraciones en torno a los 80 años desde que la poeta oriunda de Vicuña recibiera la medalla del Premio Nobel de Literatura por parte de la Academia Sueca, convirtiéndose así en la primera persona chilena y latinoamericana, y la quinta mujer en el mundo en obtenerla.



El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha preparado una nutrida agenda “ciudadana”, “transversal” y “descentralizada” en todo Chile, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, fecha en que Mistral recibió la medalla por parte del Rey Gustavo, en Estocolmo, Suecia.



MES DEL LIBRO

El Mes del Libro en la región de Magallanes, tiene programado para el 11 de abril, a las 11.30 horas, un encuentro de la escritora nacional y actual Premio Nacional de Literatura, Elvira Hernández, con estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams.



La segunda poetisa en recibir el Premio Nacional de Literatura, después de Mistral (1951), a las 17.00 horas de ese mismo día, impartirá en el Museo Territorial Yagán Usi, un taller orientado a escritores locales, estudiantes y mediadores de lectura. En tanto, el 12 de abril, Hernández, sostendrá un encuentro abierto con la comunidad de Puerto Williams, para compartir aspectos de su obra, trayectoria y reflexiones en torno a la escritura. Se llevará a cabo en el Museo Territorial Yagán Usi.



La premio Nacional de Literatura 2024 también realizará una charla en Punta Arenas. Será el 14 de abril, a las 18.30 horas, en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes. Dirigida a estudiantes, comunidad lectora y ciudadanía general.