GREMIOS TURÍSTICOS EXIGEN SOLUCIONES URGENTES ANTE RETRASOS CRÍTICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RESERVAS PARA ÁREAS PROTEGIDAS

​La plataforma, a cargo de la nueva empresa Chiletur de Copec, debía estar operativa a partir del 1 de septiembre, según lo acordado en reuniones con CONAF y SERNATUR, sin embargo, los plazos establecidos no se han cumplido.



“Estamos a horas de iniciar la temporada estival, y nuevamente nos encontramos con la implementación pendiente de un sistema de reservas por parte de una nueva empresa, Chiletur de Copec. Desde Conaf y Sernatur nos citaron para coordinar la migración de datos y el procedimiento a seguir con esta empresa, estableciendo fechas y plazos que no se han cumplido. No hemos recibido información oficial sobre las razones del retraso. Se suponía que, hasta hoy, 30 de agosto, operaríamos manualmente, para comenzar el 1 de septiembre con el nuevo módulo de tour operador, el cual vendrá mejorado y con las modificaciones solicitadas por los gremios. Sin embargo, seguimos a la espera y recalcamos la necesidad de que se cumplan estos plazos. No podemos aceptar que lleguemos a enero de 2024 en las mismas condiciones. Es imprescindible que se nos informe y se nos guíe en los tiempos oportunos”, comentó la gerente de HYST, Sara Adema Yusta.



El plazo fijado por CONAF para habilitar el módulo de compra de tickets para los tour operadores vence hoy. Sin embargo, hasta el momento, la plataforma no ha sido actualizada y no se ha emitido ningún comunicado oficial que informe sobre este retraso. Esto agrava aún más la incertidumbre en el sector turístico, que ya enfrenta el impacto de la movilización de los Guardaparques y el paro de los funcionarios de CONAF.



Claudia Torres Gómez-Garfias, gerente de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile A.G, enfatizó la gravedad de la situación. “Con la movilización de los Guardaparques, el paro de los funcionarios de CONAF y además con la plataforma funcionando a medias, nuestra preocupación crece cada día más. La temporada ya está por comenzar y no podemos permitir que la imagen de nuestro destino se vea empañada por estas malas decisiones. No olvidemos que la seguridad política y administrativa de un destino está totalmente unida con la toma de decisión de un viaje. Si el turista estima que no es seguro ir, migrará a otro destino de similares características para poder así, vivir la experiencia que busca. Esto es muy grave”.



Finalmente, Adriana Aguilar Lagos, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, criticó duramente la gestión de CONAF. “Es increíble cómo una buena idea puede terminar en un desastre sin medir consecuencias de ningún tipo. Contar con una plataforma digital para adquirir los ingresos a las ASP de Magallanes y posteriormente de todo Chile fue una iniciativa con mucho potencial, pero que lamentablemente bajo el descuido de CONAF terminó transformándose en el pesar del sector turismo de la región, que depende de esta actividad económica. Los diferentes procesos de cambios de adjudicatarios han sido un desastre para los usuarios, principalmente para los viajeros. No puede ser que más de 20% de los visitantes del Parque Nacional Torres del Paine lo hayan hecho mostrando un pantallazo desde sus celulares mostrando correos o intentos de compras de entradas frustradas. Claramente, CONAF no debería seguir haciéndose cargo de la gestión de los ingresos a las ASP ya que han demostrado que no son capaces de sostener una simple plataforma digital que tuvo un buen modelo probado y que la misma institución pública lo desmejoró. El Parque Nacional Torres del Paine es la imagen de Chile y no puede seguir dependiendo de gestiones que arruinan la experiencia de los viajeros que llegan a este destino”.



Los gremios turísticos hacen un llamado urgente a las autoridades para que se resuelvan estos problemas antes del inicio de la temporada alta, garantizando así una experiencia de calidad para los miles de turistas que visitan la región anualmente.