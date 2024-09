INFORMALIDAD LABORAL DE PERSONAS MAYORES DE MAGALLANES AUMENTÓ 35,2% EN UN AÑO

​De acuerdo con un análisis del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, el número de trabajadores informales mayores de 60 años alcanzó las 521.604 personas entre mayo y julio de 2024. Esta cifra representa un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 472.187 trabajadores informales en esta franja etaria.



De esa manera, el análisis basado en la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística detalló que los trabajadores mayores informales representaron 45% del total de ocupados pertenecientes a este segmento, que asciende a 1.159.137 personas.



En el caso de la Región de Magallanes la cifra de trabajadores informales pertenecientes a este segmento pasó de 3.140 personas en 2023, a 4.243 en 2024, aumentando un 35,2% y ubicándola como la segunda región con el mayore incremento.



Ante este escenario, el director de CIPEM, Mauricio Apablaza, explicó que "encontrar empleo después de los 50 años no es fácil, independiente de las características de los individuos. Esto ha incidido en que un grupo importante de las personas mayores ingresa al mercado laboral de manera informal. Este aumento de la informalidad no solo afecta al trabajador, sino a la sociedad en su conjunto. Por ello, la precarización del empleo debe no solo estudiarse, sino también vincularse con la implementación de políticas y medidas que promuevan la participación formal, especialmente en el caso de las personas mayores".



Asimismo, las cifras revelaron que la tasa de ocupación de las personas mayores alcanzó el 30,1% entre mayo y julio de 2024, tasa mayor comparada con los años 2020 (23,4%), 2021 (26,5%) y 2022 (29,2%). No obstante, sigue siendo menor a los niveles que existían previo a la pandemia, cuando la tasa era del 35,7%.



Ingresos de personas mayores



En un análisis complementario, Cipem estudió los ingresos de las personas mayores ocupadas, teniendo en cuenta la Encuesta Suplementaria de Ingresos realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2023.



La conclusión es que, si bien su ingreso mediano aumentó un 9,7% respecto a 2019, para llegar a $462.029, existe una brecha considerable entre los empleados formales e informales.



En esta línea, los resultados del estudio revelaron que los hombres mayores con empleos formales tienen un ingreso mediano de $600.000, mientras que aquellos en empleos informales ganan $301.324, lo que implica una diferencia del 49,8%.



Esta disparidad también se observa en las mujeres mayores: las que tienen empleos formales perciben un ingreso mediano de $496.299, en contraste con los $180.000 de las empleadas informales, lo que representa una diferencia del 63,7%.



Al respecto, Apablaza aseguró que "aquellas personas mayores que logran tener un empleo alcanzan salarios más bajos que el resto de la población, pero quizás más importante, presentan diferencias relevantes entre formales e informales. De no promover estrategias de inclusión laboral y promoción de la formalidad, estas diferencias probablemente se incrementarán en el tiempo".



Finalmente, el académico de Cipem recalcó que "esta inclusión laboral de las personas mayores no solo contribuye al bienestar económico individual, sino que también es fundamental para el desarrollo socioeconómico sostenible de la sociedad en su conjunto".