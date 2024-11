MÁS DE MIL OBSERVACIONES CIUDADANAS RECIBE EL PROYECTO HNH ENERGY DE AMONIACO VERDE EN LA COMUNA DE SAN GREGORIO

Luego de 90 días de plazo, la ciudadanía ingresó aproximadamente 1190 observaciones en el portal de Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del "Proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde - HNH ENERGY", lo que lo sitúa como uno de los procesos que mayor interés y preocupación ha generado en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El proyecto del consorcio formado por las austriacas AustriaEnergy y Ökowind y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners, pretende producir Amoniaco (NH3V), contemplando la construcción y operación de una planta de procesos, una planta desaladora de agua de mar, un parque eólico, un puerto multipropósito y su terminal marítimo, líneas de transmisión eléctrica, entre otras partes y obras.

Preocupaciones de la ciudadanía

"La cantidad de observaciones ingresadas reflejan la preocupación por la falta de profundidad y rigurosidad en la evaluación de los impactos que este proyecto pudiese provocar de ser desarrollado. La subestimación de los riesgos y en consecuencia las insuficientes medidas de mitigación y compensación propuestas por el titular" indicaron desde el Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes. Entre los principales argumentos planteados, se observan temas como la gestión de residuos, la alteración los flujos vehiculares por la única vía de acceso a la capital, los recursos hídricos, el impacto en la población local incluído el acceso a servicios básicos, el impacto a la fauna terrestre y marina, el patrimonio arqueológicos y los planes de contingencia, entre otros.

Alfonso Campos, habitante de San Gregorio y uno de los principales afectados por el potencial desarrollo del proyecto, señala que "Nos llama la atención que proyectos de esta envergadura no cuenten con estudios detallados que permitan evaluar correctamente sus impactos. Por ejemplo, el EIA no evaluó los impactos de ruido en mi hogar, ni la calidad del aire, ni los efectos que tendrá en las actividades ganaderas que todos los vecinos desarrollamos en la zona. Simplemente no existimos en la evaluación ambiental".

Francisco Sanhueza, de la organización Chile Ambiental, también mostró su preocupación por la falta de información crítica en el EIA. "Lo que vamos a tener aquí es otro proyecto que tomará tres o cuatro años en obtener su calificación ambiental, ya que el titular tratará de subsanar las brechas de información a través de cada ADENDA. Esto es una responsabilidad exclusiva del SEA, que no ha resuelto el término anticipado del proyecto", afirmó.

Lo que viene

Ahora el Servicio de Evaluación Ambiental deberá consolidar las observaciones ciudadanas en un documento que será entregado al Titular del proyecto. Este último deberá responder fundadamente cada una de las observaciones ciudadanas realizadas, así como a las más de 900 observaciones realizadas por los organismos públicos con competencia ambiental.

