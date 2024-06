MUJER RURAL DE ISLA NAVARINO TRAS OBTENER COCINA A LEÑA MEDIANTE FONDO ORASMI: "LE AGRADEZCO A TODAS LAS INSTITUCIONES QUE COLABORARON PARA HACER ESTA ENTREGA"

​Es la primera cocina a leña dentro de las 18 asistencias que se han proporcionado este año por parte de la Delegación Antártica Chilena, mediante un fondo cuyo objetivo es otorgar atención transitoria a personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad social.



​Con una sonrisa de satisfacción, Catalina Calbucheo observa la cocina a leña que recientemente recibió de parte de tres instituciones del Gobierno de Chile a través de un fondo social. Mientras las temperaturas bajo cero y la nieve en la superficie imperan en el exterior, dentro de su hogar en el sector rural de Chaparral, ubicado a 3,5 kilómetros de Puerto Williams, su antigua y averiada cocina a leña proporciona las últimas llamaradas de calor, puesto que en los próximos días será reemplazada por la nueva adquisición.



​La mujer, quien vive en dicho lugar junto a su marido Humberto Maricoy, relata que dio a conocer su necesidad al Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", organismo que derivó la solicitud a la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. Tras un informe social y diversas gestiones, finalmente, se logró obtener este artefacto con recursos del Fondo de Organización Regional de Acción Social (Orasmi) pertenecientes a tres entidades gubernamentales: la mencionada Delegación Provincial, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



​"Estoy muy contenta con la estufa, porque la verdad es que uno no la puede comprar. Uno tiene que pensar que no puede llegar y comprarla. Por lo menos nosotros, si queremos comprar algo, tenemos que sacar con tarjeta. ¡Y cuánto sale! ¡Y en invierno!", menciona Calbucheo, quien dice que junto a su marido no alcanzan a superar los 500 mil pesos mensuales de pensión y estaban pensando recién en poder adquirirla a fines de año si es que tenían posibilidades, una vez finalizado el frío invierno que caracteriza a la zona austral. Estos planes cambiaron con la atención social de los mencionados organismos.



​"Le agradezco a todas las instituciones que colaboraron para hacer esta entrega. Muy agradecida de todos los que iniciaron esto, porque igual hubo parte de la asistente social de la Delegación y la señora Lily (Liliana Meneses), del Club del Adulto Mayor, que empezó a conversarlo. Muy agradecida de todo esto, de todo corazón, a todas las personas que hicieron de una u otra forma que esto pudiera salir", manifiesta Calbucheo, quien además de calefaccionar su hogar, usará este producto para cocinar comidas que, según su apreciación, saben más deliciosas que prepararlas en una cocina a gas. "Me gusta solamente a gas para cocinar pan, ni siquiera para cocinar un pollo porque encuentro que se seca mucho en la estufa a gas. Y en éstas (las cocinas a leña) no, porque queda exquisito el pollo, bien sabrosito", comenta.



​La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, se dirigió hasta el hogar de Catalina Calbucheo y Humberto Maricoy para oficializar esta entrega, en compañía del encargado (s) de Unidad Social de la Delegación, Patricio Arellano. "Sabemos hoy día las condiciones de vida que tenemos, especialmente en este invierno que este año ha sido bastante complejo. Lo importante es llegar con este apoyo y que hoy cuenten con una estufa nueva. Eso significa mejorar la calidad de vida, entregando calefacción y también oportunidad para poder cocinar", destaca la máxima autoridad provincial.



​Asimismo, Muñoz detalla que ésta fue la decimoctava entrega de 2024 a través del Fondo Orasmi de la Delegación Provincial, siendo la primera cocina a leña en otorgarse. Debido al alto costo de este producto, se realizaron gestiones para sumar recursos de los niveles nacional y regional del Ministerio. Entre las otras asistencias sociales proporcionadas provincialmente en el transcurso de este año, se cuentan un kit de caños, una estufa a combustión lenta, recarga de cilindro de gas, compra de medicamentos, útiles de aseo, pañales para adultos, aporte a pago de arriendo de vivienda y sacos de pellets.



​El Fondo Orasmi del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como objetivo otorgar atención transitoria a personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad social. Se materializa mediante la entrega de apoyo para la adquisición y/o pago de bienes y servicios, los cuales preferentemente deben ser complementarios a los aportes de las familias y/u otras instituciones públicas o privadas que dispongan de recursos para la acción social. Pueden acceder personas naturales, chilenas o extranjeras, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad acreditada mediante un informe social, emitido por un profesional trabajador, con respaldo institucional. Las personas extranjeras deben contar con cédula de identidad vigente o acreditar situación migratoria regular.​