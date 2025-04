“PERDIERON SU PLATA EL DÍA EN QUE LA DEPOSITARON”: CONSEJERA GALLARDO SOBRE CASO DE PRESUNTA ESTAFA EN AGRUPACIÓN DE VIVIENDA

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, se refirió con firmeza a la denuncia publicada en la portada del diario El Pingüino, que acusa a la tesorera de una agrupación de vivienda de apropiarse indebidamente de $50 millones.

Gallardo lamentó lo sucedido, pero aseguró que este tipo de situaciones no son nuevas en la región y apuntó directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) como corresponsable. “Yo siempre he culpado al Minvu cuando pasan este tipo de cosas”, afirmó, señalando que la cartera y el Serviu deben establecer mejores canales de información para evitar que las familias caigan en estafas.

Sobre el caso particular, la consejera explicó que desde un comienzo advirtió que el mecanismo no era regular: “Esto que tenemos ahora fue una figura nueva y yo lo hice ver. Perdieron su plata el día en que la depositaron. Los depósitos no se hacían en una cuenta de ahorro para la vivienda, se hacían en la cuenta personal de una de las directivas de esta agrupación”. Añadió que cuando empezaron a llegarle las primeras consultas, advirtió uno por uno: “Esto era una estafa, que no iba a tener un final feliz, porque no se estaba trabajando como corresponde”.

Gallardo también llamó a la responsabilidad individual: “Aquí la responsabilidad no es solo de la directiva sino también hay responsabilidad de las personas. No pueden entregar su dinero, no pueden regalar su dinero”.

Finalmente, lamentó que el Municipio de Punta Arenas haya dejado de ser entidad patrocinante en temas de vivienda, calificando esta pérdida como “un tema político”, que ha dejado a muchas agrupaciones sin respaldo institucional.





