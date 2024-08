PRISCILLA REYES Y NICOLÁS CATTANEO ESTUDIANTES DE INGENIERÍA UMAG DESTACAN EN POLAR COMUNICACIONES EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CRKESE

​Esta mañana, Priscilla Reyes, estudiante de Ingeniería en Construcción, y Nicolás Cattaneo, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, participaron en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortez. Durante la entrevista, realizada en la sección "Vive UMAG" con la colaboración de Angela Molina del departamento de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes (UMAG), los estudiantes conversaron sobre el programa de movilidad internacional CRKESE. El CRKESE, parte de la iniciativa “100K Strong in the Americas”, permitirá que cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UMAG realicen una pasantía en Estados Unidos entre el 14 y 22 de septiembre. Esta oportunidad surge tras la reciente visita de una delegación de la Universidad de Louisiana - Lafayette a la UMAG, que tuvo lugar del 3 al 11 de agosto, en el marco de un esfuerzo conjunto para promover la colaboración en energías sostenibles. Este programa es financiado por una subvención de 50 mil dólares, otorgada por Partners of the Americas y respaldada por el Departamento de Estado de EE.UU. y otras organizaciones internacionales, buscando fortalecer la cooperación académica y la acción climática entre América y Estados Unidos.



Puedes ver la entrevista aquí:







