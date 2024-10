‘’LA REPRESENTACIÓN EN EL GORE Y DESARROLLO VERDE TERRITORIAL EQUITATIVO’’

​La importancia de la representación de la comunidad LGBTQ+ en los cargos de representación política es fundamental, especialmente en un momento como el actual, en el que se disputan tantas posiciones de poder, como la que yo ostento al ser candidato a consejero regional. Soy una persona artista disidente, un luchador por los derechos sociales, culturales y políticos, así como por las disidencias. En este camino, reconozco profundamente que nuestra representación no solo enriquece los espacios de decisión, sino que también visibiliza nuestras luchas y vivencias en un sistema que históricamente nos ha marginado.



"Verde que te quiero verde" —el verde de la esperanza, de la renovación, de un futuro inclusivo— es la metáfora que me inspira en este trayecto. Al igual que la naturaleza se expande con vigor y vida, la representación de nuestras identidades diversas en el ámbito político es esencial para hacer florecer una sociedad más justa y equitativa. Ser abiertamente gay y postularme como consejero regional es una afirmación de que nuestras voces merecen ser escuchadas, y de que las juventudes que se sienten parte de las disidencias pueden también aspirar a ocupar estos espacios de poder. Lo que importa no es quién amas, sino las ideas que llevamos para hacer crecer nuestra región, con equidad, respeto y diversidad.



Un desarrollo territorial equitativo y una verdadera descentralización comunal son claves para asegurar que cada rincón de nuestra región progrese, sin importar su tamaño o ubicación. No podemos seguir permitiendo que las decisiones que afectan a las comunas sean tomadas a kilómetros de distancia, desconectadas de las realidades locales. Es imperativo que los recursos lleguen de manera justa a cada comunidad, asegurando que tanto las zonas rurales como urbanas tengan las mismas oportunidades de prosperar. Es solo a través de la descentralización efectiva que podremos asegurar que cada comuna, cada localidad, tenga una voz activa en su propio desarrollo.



La lucha no es por etiquetas, sino por un desarrollo equitativo para nuestra tierra, un lugar en el que todos tengamos la oportunidad de florecer. Como consejero regional, mi compromiso es trabajar con pasión, cariño y dedicación por el bienestar de todos, sin dejar a nadie atrás. "Verde que te quiero verde", porque en el verde están la vida y el futuro, y en nosotros está la fuerza para transformar nuestra región con amor, equidad territorial y descentralización comunal, construyendo un futuro inclusivo y próspero para todas y todos.