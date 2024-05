SABORES NATALINOS 2024 Y SU APORTE A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MAGALLANES TODO EL AÑO: LA GASTRONOMÍA CON SABOR DE LA PATAGONIA AUSTRAL, EN DOS DÍAS DE EVENTO Y MUCHO MÁS

Parte de las actividades del proyecto “Natales como capital gastronómica”, lanzado oficialmente en febrero pasado, y que es liderado por la Cámara de Turismo de Última Esperanza con la co – ejecución de CODESSER, el co – financiamiento de CORFO, la colaboración de Aquachile, de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, de los socios de la Cámara y empresas del territorio que se han sumado a esta iniciativa, como parte de un trabajo que la comuna viene desarrollando con la gastronomía como eje estratégico productivo y turístico desde hace dos décadas, apoyando con esto también, la promoción de una Región de Magallanes y su turismo, durante todo el año.

Durante los días 20 y 21 de abril, la Cámara de Turismo de Última Esperanza, lideró la realización de la tercera versión de su evento Sabores Natalinos. La actividad, creada por la Cámara el 2022 y reconocida por ser una vitrina de la oferta gastronómica de Puerto Natales, tuvo en esta oportunidad un cambio en su alcance y objetivo, transformándose en un ejemplo a nivel nacional e iberoamericano, de cómo la comida y la bebida con historia y sentido sostenible, pueden convertirse en un laboratorio de aprendizaje para perfeccionar las propuestas de los cocineros locales y de los negocios de alimentación, y acercar éstas al turista chileno y extranjero que busca conectarse con una Patagonia de montaña, pampa, fiordos y canales, durante los 365 días del año.

El evento contó con un torneo gastronómico, con un circuito de experiencias de gastronomía turística con relato, un mercadito gourmet y master class con capacitaciones para los jóvenes talentos (estudiantes, cocineros y emprendedores gastronómicos). Su estructura permitió conectar a los expertos académicos, jurados y medios de comunicación con la cadena de valor de turismo gastronómico natalino e intercambiar mutuamente saberes, ya que los invitados sibaritas se sorprendieron con productos nativos cuya versatilidad elevó las expectativas del potencial local como polo de desarrollo gastronómico. Se deslumbraron con los relatos que dan cuenta del origen de los alimentos, de la historia y las costumbres en las distintas preparaciones y, de la evolución en los procesos y fusiones que muestran los avances en diferentes propuestas gastronómicas locales.

Los invitados aportaron también herramientas, recomendaciones y aprendizajes, para fortalecer la calidad del servicio y la innovación diferenciadora que ya es demandada de manera creciente, con cerca de 600 alojamientos y más de 150 establecimientos gastronómicos.



El Natales gastronómico y el turismo en Magallanes todo el año.

El programa de Sabores Natalinos 2024 fluyó por el entusiasmo, compromiso de quienes participaron en la producción, por la calidad de las experiencias, pero que habla además de un trabajo que Puerto Natales está haciendo en materia gastronómica desde hace dos décadas, y que han dado como resultado, un reconocimiento que aporta a la promoción de un destino Magallanes, disponible y atento durante los 365 días del año, para turistas chilenos y extranjeros.

John Ojeda, presidente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, explica cómo Sabores Natalinos se ha sumado a la decisión de Puerto Natales, de hacer de la gastronomía una de las actividades claves del desarrollo turístico local. “Como Cámara hemos dado vida a distintas actividades gastronómicas a lo largo de los últimos 20 años, que nos han permitido responder a las expectativas de quienes nos visitan. En el marco de Sabores Natalinos, hemos retomado las capacitaciones para chefs, y los circuitos gastronómicos han sido plasmados en gráficas y videos. Los torneos de gastronomía venían desarrollándose desde 2006 y los mercaditos gourmet, desde antes de 2018. Esto ha sido posible, gracias al compromiso de distintos actores públicos y privados que creen en este camino que nos hemos trazado”, precisa.

Antonieta Oyarzo, alcaldesa de Puerto Natales, destaca Sabores Natalinos, como parte de un camino que la comuna viene construyendo dentro del turismo. “Hemos asumido un gran desafío: constituirnos como capital gastronómica y por eso, hemos desarrollado distintas actividades dentro de las cuales está la tercera versión de Sabores Natalinos, sabores entre pampas y fiordos, para poder relevar y dar a conocer toda nuestra gastronomía y seguir trabajando para convertirnos en capital gastronómica”, indica, agregando que con esto “también estamos apostando a la apertura de nuestra temporada invernal. Poder atraer a nuestros visitantes a vivir todo lo que significa nuestra gastronomía, de nuestros paisajes y por supuesto, de todos nuestros servicios turísticos”, manifiesta.

María José Navajas, directora regional de Corfo Magallanes, valora el aporte que el evento Sabores Natalinos entrega como un ejemplo de encadenamiento productivo y vitrina de promoción. “En el marco del Programa de Desarrollo Tecnológico PDT, Natales como capital gastronómica, específicamente en Sabores Natalinos, tuvimos la posibilidad de conocer distintos emprendimientos con ofertas muy interesantes, con agregación de valor, pero principalmente los sabores de Natales que son los sabores de Magallanes. Pudimos ver productos como destilados, carnes, embutidos, una serie de productos propios de la región con elaboración más ancestral en algunos casos, chilotas por otro lado; muy patagónicas, que son los que le dan origen al capital que tiene la Región de Magallanes y en ese sentido nos parece muy atractivo tener una oferta que puede aportar para poder romper la estacionalidad y que en este caso, la ciudad de Natales pueda ofrecer distintas alternativas a los turistas”, puntualiza.



Los ganadores del torneo gastronómico.

El primer lugar del torneo de gastronomía austral Copa Sabores Natalinos, lo obtuvo la chef Yessenia Andrea Mañan Jorquera, con su plato Cuadril Tirapiedra y su maridaje Pichuncho, del Restaurant La Tapera Parrilla (@latapera_natales).

El segundo lugar lo ganó Pedro Pablo Vaillant Oyarzún, con su plato Mar y Tierra de la Patagonia, y u maridaje Cerveza Artesanal Kosten Oatmeal Stout (polnek), del Restaurant Cisne Negro (@cisnenegronatales). El tercer lugar fue para Melannie Andrea Muñoz Rojas con su plato Entrecot Fueguino y su maridaje Chicha Regional, del Restaurant Asador Patagónico (@asadorpatagonico). Se otorgó una mención honrosa a Felipe Andrés Sandoval Menares con su plato Sustento (Puchero) y su maridaje Elixir del Puchero, del Restaurant la Guanaca Pizzería (@laguanacapizzeria).

El jurado del torneo, estuvo compuesto por los chefs internacionales Sergi Arola y Yann Yvin; el presidente de Les Toques Blanches y sub director del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, Eugenio Melo y Daniela Salvador, periodista especializada en turismo y gastronomía, directora de Revista Canal HORECA Chile. También lo componía Dalma Díaz Pinto, periodista de turismo gastronómico, embajadora de World Food Travel Association y presidenta de la Asociación de Periodistas de Turismo APTUR Chile, quien por razones de fuerza mayor e imprevistas, tuvo que ausentarse.

Los chefs Sergi Arola, Yann Yvin y Eugenio Melo, dictaron una master class exclusiva para emprendedores gastronómicos, en su mayoría cocineros de los cuales varios participaron en el torneo.



La prensa invitada y su impacto promocional.

La apuesta de Sabores Natalinos 2024, fue invitar a medios de comunicación y generadores de contenidos especializados en turismo y gastronomía, para que conocieran en terreno a Puerto Natales como capital gastronómica y con esto, llegar a los mercados donde están quienes buscan destinos para viajar, teniendo la comida y la bebida como activadores de la vivencia de experiencias de patrimonio culinario sostenible.

En este contexto, los medios que participaron del programa de Sabores Natalinos 2024 fueron para el caso de Chile, Revista Canal HORECA; El Desconcierto para su área de tendencias en turismo: el medio digital de gastronomía y turismo Sabor & Saber; el portal gastronómico Pruebe y Disfrute; Revista Jengibre de El Mostrador; CNN; Revista EAR (de la Red Emprendedoras al Rescate), Televisión Regional de Chile TVR, el portal de noticias Turismo Integral, Radio Meridional de Punta Arenas, y la destacada generadora de contenidos Catalina Contreras que entrega con “MeGustaViajar” un fuerte impacto en las redes sociales (especialmente Instagram y tik tok), con tips y recomendaciones para viajar por Chile y el mundo optimizando los recursos, para un público que valora lo sostenible. Se sumó también la Asociación Nacional de Periodistas de Turismo APTUR Chile y el programa de TV+ Vagamundo.

El mercado iberoamericano, estuvo cubierto por LikeChile, medio de comunicación y operador receptivo que promociona el país desde Chile, de forma exclusiva para los turistas de Brasil. Por Argentina asistieron Tres60.Travel, Diario InfoMerlo de la Provincia de San Luis, Radio Rock&PoP Tunuyán en la Provincia de Mendoza, el programa Sabor y Cosa Buena de Radio Cristal FM de Rosario; Argentinísima Satelital TV, ECO Medios, El Descorche Diario de Bariloche y Radio Turística TV de la Provincia de Buenos Aires.

Se sumó como Media Partner también, la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo Fipetur.

El mercado europeo fue abordado por la red de GastroTerra internacional y la de la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico World Food Travel Association.

Las publicaciones ya comenzaron a aparecer y se proyectan hasta julio.



El propósito cumplido del Mercadito Gourmet.

El Mercadito Gourmet se realizó con éxito. Fue una selección de la oferta de productos e insumos gastronómicos de emprendedores locales que se conectó con los expertos invitados a Sabores Natalinos y también, con representantes del canal turístico. Destilados, cervezas, macerados, charcutería, bollería, repostería, chocolatería y ahumados, fueron parte de la oferta que se dio a conocer y que se comercializó también, fortaleciendo el encadenamiento productivo gastronómico de Puerto Natales.



Por qué vale la pena visitar Puerto Natales en temporada de otoño – invierno.

Puerto Natales es un destino atractivo para los viajeros que valoran sus bondades que le han hecho insertarse en la retina del turismo internacional. Una ubicación estratégica al lado de la comuna de Torres del Paine; características geológicas que le otorgan un microclima agradable si se compara con la a veces agreste Patagonia extrema del Pacífico; buena conectividad por tierra, por mar y por aire donde se suman desde el 2023, vuelos directos desde Santiago de Chile; una gobernanza corporativa turística que se ha ido construyendo desde hace años, con la gastronomía como eje estratégico para posicionar el destino en los mercados nacional e internacional, y ahora, con un concepto gastronómico que está abierto para el turista, con sus sabores, variedad y sentido identitario posible de disfrutar el año corrido, lo que en otoño e invierno, convierte a la comuna, en una excelente opción para ir.

Visita Puerto Natales para vivir el auténtico sentido de la Patagonia de montañas, pampas, fiordos y canales, en mesas que entregan en formatos y precios para todos los gustos y bolsillos, el sabor con saber de productos como la centolla, el cordero, el guanaco, el calafate, el ruibarbo, hortalizas orgánicas, cervezas y destilados hechos con la pureza de las aguas locales, salmón, merluza austral, ostiones, erizos y otros mariscos, en cartas que se adaptan a la estacionalidad climática y alimentaria, complementados con una cadena de alojamientos, transportes, souvenirs y entretención en un mismo lugar, que además es bello, tranquilo y seguro.

Puedes conocer más de Destino Natales en la web de la Cámara de Turismo de Última Esperanza www.destinonatales.com En ella encuentras actividades turísticas que se desarrollan en las diferentes estaciones del año, como las visitas a las áreas silvestres protegidas, navegaciones hasta glaciares, senderismo cerca de la ciudad y cabalgatas por las estancias ganaderas, entre otros servicios turísticos siempre complementados con la mejor gastronomía y coctelería de la Patagonia austral.