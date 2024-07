SENADOR BIANCHI Y ARRESTO DOMICILIARIO PARA EDUARDO MACAYA: "ES UNA ACCIÓN BURDA Y DEGENERADA DE PARTE DE LA JUSTICIA"

​Tras conocer que, al padre del actual senador y Presidente de la UDI, Eduardo Macaya, fuera beneficiado con arresto domiciliario luego de recibir una condena por seis años por abuso sexual a menores, el senador independiente, Karim Bianchi aseguró que "es una acción burda y degenerada de parte de la justicia".



El parlamentario por Magallanes lamentó la decisión y reiteró que "la justicia no es imparcial para todos los chilenos", y agregó que "no bastó con darle la preventiva en el domicilio mientras duraba la investigación, ni bastó con darle una pena ridícula de seis años y ahora ya teniendo una condena lo mandan a su domicilio".



"Estamos hablando de abuso sexual a menores de edad, de una persona que claramente tiene influencias para haber logrado que la condena sea realizada en su domicilio, lo que resulta lamentable porque la justicia no es equitativa para todos los chilenos", argumentó Bianchi.



Y en esa línea el legislador sostuvo que "este tipo de hechos lo único que demuestran es que hay una justicia especial para quienes no solo usan las influencias, sino que hablan como hijos de una persona con atribuciones especiales".



Por ello sentenció el senador Karim Bianchi "Javier Macaya como representante de un poder del Estado y presidente de un partido, no se ha colocado en favor de las víctimas o en el peor de los casos guarda silencio".