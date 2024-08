SENADOR BIANCHI HACE LLAMADO A INCLUIR A MUJERES SOBRE 60 AÑOS EN LA PGU EN EL PRESUPUESTO 2025

​El senador independiente, Karim Bianchi, tras finalizar la comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, sostuvo que una de sus mayores preocupaciones son las mujeres sobre 60 años que no reciben ningún tipo de beneficio estatal.



Por esta razón, el parlamentario independiente indicó que "es urgente que se busque una alternativa que nos permita llegar a ese segmento de más de 500.000 mujeres, como además la preocupación de la gente con discapacidad que tiene pensiones paupérrimas y que si trabaja pierde ese beneficio".







En esa línea, Bianchi indicó que citó a la comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado al subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, con el fin de estudiar la posibilidad de incluir dentro de la ley de presupuesto para el próximo año recibir esta ayuda.



"Mi mayor preocupación son las mujeres sobre 60 años que no reciben ningún tipo de beneficio estatal, por ello es que debemos buscar distintas alternativas para entregar una solución real y concreta para estas personas", añadió.



Para finalizar, el senador Karim Bianchi sentenció que "no descansaré para lograr el pago de la Pensión Garantizada Universal, porque los chilenos necesitan que nos preocupemos de ellos y principalmente las mujeres que lo han dado todo por sus familias".