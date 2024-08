SEREMI DE SALUD Y SERNAC LLAMAN A LA COMUNIDAD A CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO/A DE FORMA SEGURA

​Este domingo 11 de agosto se celebra en nuestro país y región el Día del Niño/a, ocasión en que las familias festejan esta fecha con diversos panoramas para los más jóvenes y pequeños del hogar. Una de estas actividades tradicionales en esta festividad es la compra de juguetes, con este motivo, las empresas de retail y el comercio local intensifican sus ofertas y productos para la comunidad.



Es por esto que la Autoridad Sanitaria realiza cada año la labor de verificar el cumplimiento de etiquetado de juguetes y entregar recomendaciones a la población. Lo anterior, con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de la comunidad. De esta forma, es labor de la Seremi de Salud vigilar el cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Supremo N°114 del Ministerio de Salud, sobre seguridad de estos productos, y el D.S. 754/98 que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos, pinturas y temperas.



En esta oportunidad, la Seremi Francisca Sanfuentes junto al encargado de sustancias químicas de la institución, Victor Ojeda, concurrieron al local Moda Patagonia, en el centro de Punta Arenas, para inspeccionar el cumplimiento de la normativa y realizar un llamado a la población sobre qué aspectos privilegiar a la hora de comprar un juguete. También participó de esta actividad preventiva la Coordinadora Regional de Sernac, Denisse Pérez.



La Seremi Francisca Sanfuentes señaló que “es habitual previo a las fiestas, en este caso el Día del Niño y la Niña, en que aumenta el consumo y la adquisición de juguetes por parte de padres, madres y familiares, intensificar las fiscalizaciones que realizamos permanentemente durante todo el año a los locales de la región que venden este tipo de productos. Son más de 58 locales en la región que están siendo permanentemente fiscalizados y buscando que cumplan con dos normativas que tienen que ver con el adecuado etiquetado de estos productos, y también con que no contengan productos tóxicos, como el tolueno”.



Agregó que “lo que se busca es que las personas sepan y se fijen cuando vayan a comprar un producto, que el etiquetado esté claramente escrito, con letra de tamaño adecuado, en español, indicando la edad recomendada de uso del producto, el país de origen, y si el producto contiene partes pequeñas, si tiene componentes inflamables que no deben ser utilizados cerca de fuentes de calor o de fuego, por ejemplo, y también lo que observamos es que tengan recomendaciones respecto al embalaje y su eliminación cuando es pertinente”.



Al respecto, el ingeniero químico Victor Ojeda explicó que “estamos fiscalizando las jugueterías de toda la región, tanto en Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Las recomendaciones para los padres que vayan a comprar es que lo hagan en locales establecidos, los cuales son fiscalizados por funcionarios de la SEREMI y que el etiquetado esté en español y cumpla con la normativa vigente”.



La Coordinadora Regional de Sernac, Denisse Pérez, sostuvo que: “Hoy estamos acompañando en esta acción de fiscalización a la SEREMI de Salud para reforzar e invitar a las familias y a la comunidad a que comprar en el comercio establecido es comprar seguro. Y en eso invitarlos especialmente a que puedan poner atención en el etiquetado, en que esté en español, que adquieran productos en locales establecidos y que guarden la boleta”.



La administradora del local, Marcela Ruiz, explicó que este recinto recibe una importante variedad de juguetes, de materiales como plástico, metal, peluches y la labor del etiquetado es muy relevante. Esta tarea la realiza el equipo de bodega, quienes verifican si cuenta con él, y lo agregan si viene en idiomas distintos al español.



La Autoridad de Salud además recomienda al momento de elegir los regalos, privilegiar aquellos que fomenten la sociabilización y el ejercicio físico, tales como cuerdas para saltar, balones, entre otros, con el objetivo que fomentar los estilos de vida saludables. En el local inspeccionado esta mañana no se detectaron deficiencias, y a la fecha no se han iniciado sumarios sanitarios por este tema.



Otros consejos para el uso seguro de los juguetes:



-Elimine el embalaje del juguete antes de entregárselo a un niño o niña pequeños.

-Lea los instructivos y precauciones de uso del juguete.

-Asegúrese que los juguetes destinados para niños y niñas mayores, no se encuentren al alcance de los más pequeños.

-Revise continuamente si los juguetes están rotos o si pueden perder piezas que signifiquen un riesgo.

-No use juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad.

-No permita que los niños o niñas pequeñas jueguen con globos desinflados o imanes, pueden generar un daño para la salud

-Elimine las baterías y pilas agotadas de los juguetes ya que desprenden líquidos que pueden dañar la piel o los ojos

-Asegúrese que los juguetes como peluches, disfraces o carpas de juego, se utilicen lejos del fuego.