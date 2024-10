SEREMI DE SALUD Y UMAG REALIZAN JORNADA PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL ABORDAJE DEL ESTIGMA EN SALUD MENTAL

La Seremi de Salud junto al Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes (UMAG) llevaron a cabo una Jornada de Actualización de Salud Mental, con la finalidad de profundizar con la comunidad respecto al estigma en este ámbito y entregar información sobre la red de salud mental y sus aspectos normativos.

La jornada estuvo dirigida a representantes del sector salud, intersector y del mundo académico. La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes y la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMAG, María Cristiana Furrianca, dieron las palabras de inicio al encuentro para proseguir con las exposiciones del referente nacional del Ministerio de Salud, Pablo Norambuena.

La Seremi Sanfuentes manifestó que este año “la conmemoración del Día de la Salud Mental estuvo orientada al trabajo, es por eso que estamos desarrollando esta jornada en conjunto con otros sectores, además del sector salud y en particular con trabajo, porque sabemos que la salud mental no depende solamente de lo que podamos hacer como instituciones de salud en la atención directa, sino, que fundamentalmente de cómo generamos las condiciones de vida en los distintos espacios, y en particular lo que nos interesa de este año es resaltar el ámbito laboral. Cómo generamos las condiciones en nuestra vida, en nuestros distintos contextos y entornos para mantener, cultivar y favorecer una buena salud mental”.

La Autoridad indicó que fue también propósito de esta instancia abordar el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, presentado recientemente por el Presidente Gabriel Boric. “Esto es muy importante, porque refleja como Gobierno, como Minsal y en particular como sector salud en la región de Magallanes, que estamos trabajando permanentemente en avanzar hacia lograr un abordaje de la salud mental de manera integral, pero también con atenciones, prestaciones y con acceso oportuno para todos nuestros usuarios”, detalló.

En tanto, la directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes, Marisol Popovich, señaló que es muy importante avanzar en eliminar algunos estigmas sociales que tenemos en relación a la salud mental, por lo cual “el contar con la participación de expertos que nos puedan actualizar en el conocimiento y levantar información en relación a las leyes, es algo muy importante para nosotros como carrera de enfermería y también como representante de todas las carreras de la salud de mi facultad, especialmente pensando en que el lema que tenemos nosotros para este año está relacionado con mejorar nuestros lugares de trabajo, para que estos sean mucho más seguros y que tengamos una mejor calidad”.

El encuentro congregó a alrededor de 70 personas, las cuales pudieron participar de dos exposiciones realizadas por el asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Psicólogo Pablo Norambuena, quien manifestó que durante esta jornada se abordaron dos temáticas que constituyen el eje en lo que se está trabajando: “Específicamente estamos hablando sobre estigma, salud mental hacia las personas que tienen trastornos mentales, que es un problema de salud en sí mismo que genera muchas consecuencias para la vida de las personas con estos diagnósticos, además de los problemas que ya tienen y, por otro lado, hablamos del proyecto de ley que ha sido ingresado por el Ejecutivo, denominado Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, el cual tiene mucha importancia en Chile”.

Agregó que en la actualidad no existe en el país una ley sobre salud mental, sino legislación que tiene que ver con esta temática. “El proyecto de ley por una parte armoniza esa legislación con marco común y coherente. Por otro lado, actualiza alguna legislación que es bastante antigua, desde los conceptos hasta su uso y yo diría que finalmente incluye algunas novedades que son muy importantes. Una de ellas es que se genera responsabilidades interministeriales para abordar los problemas de salud mental, ya que la salud mental no es lo que está sólo en nuestras cabezas, es lo que pasa con la interacción con nuestras comunidades y personas cercanas, y se expresa por lo que se denomina determinantes sociales de salud. El trabajo tiene que ver con la salud mental, la vivienda, la educación, los salarios, etc. Y con las responsabilidades interministeriales podemos lograr que tengamos como población, como país, una mejor salud mental. Por otro lado, mejorar los estándares de Derechos Humanos para las personas que tienen problemas mentales”.

Fue parte también de este encuentro conocer el funcionamiento de la red de salud mental en nuestra región, la cual fue presentada por Roxana Arancibia, Jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, quien señaló que cómo área tienen la misión de coordinar todos los planes, estrategias para la rehabilitación y recuperación de las personas en este ámbito. “En este contexto, en atención primaria aproximadamente son 10.000 mil personas las que se atienden a través de los Centros de Salud Familiar, en tanto, en atención de especialidad, tenemos una población bajo control en el COSAM Miraflores de alrededor de 2.200 personas adultas y cerca de 850 personas en el área infanto- adolescente”.

La profesional, junto con reconocer un aumento de las atenciones post-pandemia, aclaró que desde el Servicio y desde el sector salud se está reforzando constantemente las estrategias para llegar oportunamente desde la atención primaria con una detección precoz y también lograr entregar una atención oportuna en la especialidad.

Salud Mental y Trabajo

En representación de la Seremi del Trabajo, Marcelo Triviño, manifestó que más del 50% de las licencias profesionales médicas en virtud de un trabajo están vinculadas a la salud mental. “Esto quiere decir que estamos no solamente generando en el ámbito laboral riesgos inherentes al trabajo mismo que afectan a la salud mental, sino, que la vida personal nos lleva a tener estas afectaciones que repercuten en el mundo del trabajo”, detalló.

Destacó la labor que realiza el Gobierno a través de diversas normativas y protocolos como por ejemplo la vigilancia de los riesgos psicosociales. “Todos los empleadores en Chile tienen que realizar la implementación de este Protocolo para hacer frente y diagnosticar dentro de su centro de trabajo los riesgos de salud mental que están viviendo sus trabajadores”. A su vez, recalcó el avance que ha tenido el país con nuevas leyes promulgadas que permiten que los trabajadores estén de forma más saludable realizando sus labores como son la Ley de 40 horas, Ley Karin y Ley Sanna.