TERESA MAUDIER EN LA UMAG: "SI YO PUDIERA LLEGAR AQUÍ A ENTREGAR MI SABIDURÍA, SERÍA LA MÁS FELIZ"

​La maestra ancestral, investigadora y artesana williche, Teresa Maudier Colivoro, lleva 23 años intentando incorporar la educación intercultural en los establecimientos de Punta Arenas.



Su primer voluntariado lo efectuó en la escuela Padre Hurtado, tras lo cual siguieron intervenciones en el colegio Luterano y las escuelas Paul Harris y Argentina, la mayoría, sin retribución económica. Fue la primera integrante del Comité Consultivo de Cultura de Magallanes, donde conoció a la entonces directora de la Casa Azul del Arte, Elena Burnás, quien presentó un proyecto gracias al cual enseñó remuneradamente la técnica del telar a alrededor de 25 estudiantes del Liceo Sara Braun. "Por una parte fue bueno, porque yo le quise hacer ver a Educación y a CONADI que sí podíamos estar en las escuelas", dijo.



Teresa compartió esta experiencia, recientemente, en el "Conversatorio Biocultural: Educación Tradicional y Respeto por la Diversidad en la Academia", organizado por la Unidad de Derechos Humanos, Inclusión y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes (UMAG). "Lo ideal sería que la Universidad implemente un ramo de interculturalidad, donde podamos venir a entregar lo nuestro. Eso sería lo ideal. Hicimos dos veces el wetxipantu acá afuera, plantamos un canelo, hemos hecho conversatorios, pero no hemos tenido el espacio para llegar a trabajar en las aulas. Si yo pudiera llegar aquí a entregar mi sabiduría, sería la más feliz", reflexionó.



Conversatorio en el mes del Wetxipantu



Karla Raín, encargada del área de Interculturalidad en la Unidad de DDHH, Inclusión y Ciudadanía y el Centro de Estudios Regionales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UMAG, explicó que el conversatorio tenía por objetivo "hablar acerca de cómo pueden traspasarse los conocimientos de la educación tradicional al currículo de la educación superior". El desafío es grande, agregó, porque "es algo inexplorado todavía en la Universidad, no es una temática que se haya tocado en profundidad aquí adentro".



Esta constatación es compartida por el profesor de Historia titulado en la UMAG, Luis Toledo. El educador williche resaltó el programa de educación intercultural bilingüe que ha estado funcionando a lo largo de 15 años aproximadamente en Magallanes, y "que hoy día ha podido ya llegar a formar no solamente talleres, sino que cursos", valoró.



En cuanto al desafío de la UMAG por integrar esta educación, comentó que "en la carrera de historia jamás se vio la historia oral como algo importante, sino que todo está en los libros. Así que por ahí también hay que recoger la valorización desde la academia al conocimiento indígena y cómo este conocimiento se va transmitiendo de generación en generación, porque nada del conocimiento indígena está escrito".