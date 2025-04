AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO A LA PREVENCIÓN A CONDUCTORES DE CARA AL FIN DE SEMANA LARGO POR SEMANA SANTA

​Hasta la Costanera de Punta Arenas llegaron autoridades, encabezadas por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, para presentar el Plan de Fiscalización que se llevará a cabo en el marco del fin de semana largo por Semana Santa.



“Este tipo de fiscalizaciones las hacemos permanentemente, pero sobre todo cuando se acercan festividades, fines de semana largos. Ahí se coordinan las fiscalizaciones sin especificar ni cuándo ni dónde, porque no podemos dar esa información, pero sí que van a ser a distintas horas, en distintos lugares, por lo tanto, el llamado es a que estemos con la documentación al día, sin haber bebido nada de alcohol y que tengamos un fin de semana tranquilo” señaló el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz.



La seremi (i) de Seguridad Pública, Carla Barrientos, destacó que “hoy día tuvimos una reunión con las policías para definir algunas estrategias que se realizarán durante este fin de semana, que dicen relación principalmente con las fiscalizaciones que se realizarán en las cuatro provincias, y de coordinación también con el sector privado, porque seguramente habrá mucho flujo de argentinos a nuestra ciudad. El llamado en materia de prevención y seguridad, es a las personas que concurrirán a lugares masivos: dejar el auto cerrado, no dejar cosas de valor al interior, no consumir alcohol si se va a conducir, uso del cinturón de seguridad. Si las personas van a viajar este fin de semana, dejar ventanas cerradas, avisar a algún vecino. Estas son pequeñas medidas preventivas que son necesarias para afrontar este fin de semana largo”.



De acuerdo a cifras entregadas por Senda Magallanes, sólo en lo que va del año se han realizado 12 operativos, con un resultado de 916 controles. De ellos, a 10 personas se les realizó la alcoholemia, se detectó que 5 conducían bajo la influencia del alcohol y 5 por estabilidad, además 3 con otras drogas.



Lorena Guala, Directora regional de Senda Magallanes, enfatiza, “Hoy día Senda pone a disposición estos dos instrumentos, el alcotest y el narcotest, que identifican alcohol principalmente, y el narcotest 5 sustancias, que hoy día, sin duda, es un avance. No detectábamos antes otras drogas, hoy día se puede detectar marihuana, cocaína, anfetaminas, opiáceos, entre otras. Sin duda, eso nos ayuda a controlar a quienes irresponsablemente lo hacen bajo la influencia de alguna de estas sustancias”.



Senda y Carabineros realizarán fiscalizaciones con ambulancia para controlar posible consumo de alcohol y/o drogas en conductores; mientras que el equipo de Fiscalización de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones estará realizando controles en distintos puntos de la ciudad.



“El llamado que hacemos es que este fin de semana sea tranquilo, en paz, con mucha responsabilidad y con mucho autocuidado. No olvidar que dentro de los pasajeros también van familias o van amigos nuestros. Por lo tanto, van a haber controles en las rutas principales, van a haber despliegues de personal de Carabineros. Es importante que el conductor esté preparado y que el vehículo también, por si voy a hacer un viaje que sea de más de un par de horas” señalo el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado.



El seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Alejandro Goich, indicó que “tendremos a nuestro equipo de fiscalización desplegado en terreno. Desde ya están realizando estas actividades tanto en Punta Arenas como en otras localidades, de manera tal de dar cumplimiento a la normativa”.



El llamado reiterado de las autoridades es principalmente a los conductores, a que manejen a la defensiva y que tomen todas las precauciones si transitarán dentro de sus comunas o a otras localidades. De esa manera podrán disfrutar en familia y de buena manera el fin de semana largo que se aproxima.