CADUCIDADES: CONTRALORÍA DETECTÓ FALTA DE FISCALIZACIÓN DE CENTROS SALMONEROS Y DESCOORDINACIÓN ENTRE ORGANISMOS

​La Contraloría General de la República (CGR) reveló serias deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones que han estado inactivos, sin que se haya determinado si corresponde la caducidad de sus concesiones, conforme a lo establecido en la legislación vigente.



En su informe final N°9 de 2024, que abarcó el periodo entre enero de 2020 y abril de 2023, la CGR subrayó la falta de control por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la ausencia de una comunicación adecuada con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, entidad responsable de declarar la caducidad.



Desde el 2023, diversas organizaciones y comunidades costeras vienen denunciando el denominado caso "Caducidades" que involucra a diversos centros de cultivos de la industria salmonera en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.



A continuación, el pronunciamiento de CGR



Salmoneras: CGR detecta falta de fiscalizaciones que impiden término de concesiones



Auditoría advirtió que existen más de 170 centros de cultivo "sin operación" en los que no se ha determinado si se configura la causal de caducidad establecida en la legislación. La Contraloría instruyó realizar un sumario a SERNAPESCA y a la Subsecretaría para las FF.AA.



En una revisión del Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA), la Contraloría General de la República (CGR) detectó falta de control por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) respecto de 170 centros de cultivo de salmones y la no aplicación de las causales para caducar concesiones establecidas en la ley.



El informe final N°9 de 2024, que abordó el periodo enero de 2020 y abril de 2023, estableció, además, que SERNAPESCA tampoco informó sobre estas situaciones a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para declarar la caducidad de la concesión. Lo anterior, revela una falta de coordinación entre ambas entidades para la correcta y oportuna toma de acciones.



Otro de los hallazgos determinó que la Subsecretaría para las FF.AA. mantiene pendiente desde 2016, 79 procesos vinculados a centros de cultivos, informados por SERNAPESCA, que eventualmente también incurrirían en una causal de caducidad por no operación. Asimismo, en otros 36 centros se detectó que los procedimientos de caducidad por incumplimiento de los requisitos legales excedieron el plazo máximo de 6 meses para la tramitación de los procesos administrativos.



También se estableció que este último servicio, al 31 de octubre de 2023, no había atendido la denuncia de la Fundación Terram, derivada en junio de 2022 por la subsecretaría, solicitando una evaluación de los centros ante una eventual causal de caducidad por la no operación de 646 centros de cultivo de salmónidos en Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena. De hecho, se determinó que el requerimiento fue reiterado por esa subsecretaría en noviembre de 2023, sin que SERNAPESCA haya tomado acciones.



La Contraloría ordenó a ambos servicios instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.