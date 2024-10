CANDIDATA ROXANA GALLARDO CONCHA Y POLEMICA APROBACION DE PROYECTOS HABITACIONALES "SE LE ENTREGA UNA HOJA EN BLANCO PARA QUE LA EMPRESA HAGA LO QUE QUIERA CON LAS FAMILIAS"

​Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, Roxana Gallardo Concha, candidata a consejera regional, habló sobre los desafíos de su candidatura y criticó el funcionamiento del Consejo Regional. Durante la conversación con el conductor Cristofher C. Cortéz, Gallardo cuestionó el papel de los consejeros en la fiscalización de los recursos públicos, destacando la importancia de asegurarse de que los dineros se gasten de manera eficiente: “Procurar que los dineros se gasten bien, ese es nuestro trabajo”, enfatizó, en referencia a la labor que debe cumplir el consejo. En su intervención, Gallardo expresó su descontento con la reciente aprobación de cuatro proyectos habitacionales que suman 466 nuevas viviendas en la región. “Es incomprensible que se den 40 minutos para evaluar proyectos tan grandes”, comentó. Según la candidata, no se realizaron los análisis necesarios antes de la votación, algo que atribuye a la falta de disposición de algunos de sus colegas para fiscalizar adecuadamente. “No me molesta que se gaste en vivienda, lo que me molesta es que esto se vuelve más un acto de campaña que un verdadero trabajo por las personas”, declaró. Gallardo también acusó al Consejo Regional de convertirse en un "mero trámite" en el que se aprueban automáticamente las propuestas de la autoridad de turno, sin el necesario análisis. “¿Por qué no se atiende a las agrupaciones más antiguas? Esa es mi crítica”, señaló, en referencia a las prioridades en la adjudicación de viviendas. La candidata no solo expresó su preocupación por la falta de transparencia en los procesos, sino también por el control que las empresas tienen sobre la selección de las familias beneficiarias. “Se le entrega una hoja en blanco para que la empresa haga lo que quiera con las familias”, criticó, denunciando que las empresas involucradas en estos proyectos tienen demasiada influencia en el proceso.



