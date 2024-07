CRITERIA: APROBACIÓN DE BORIC AUMENTA DOS PUNTOS Y MATTHEI SIGUE LIDERANDO PREFERENCIAS PRESIDENCIALES

Según la última medición de la Encuesta Criteria, del mes de julio, la aprobación del presidente Gabriel Boric aumentó dos puntos porcentuales, llegando al 35%. Asimismo, su desaprobación aumentó también dos puntos, y llega al 53%.

En tanto, la aprobación del gobierno en esta medición sube dos puntos respecto de junio y alcanza el 30%.

La desaprobación, por su parte, aumentó un punto y llegó al 59%.

En cuanto al desempeño de la oposición, la aprobación continúa en un 15%. Mientras que un 64% de los encuestados la desaprueba, lo que significa 1 punto más respecto de la pasada medición.

Encuesta Criteria y próximo presidente o presidenta de Chile

Respecto de la pregunta sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta del país, la mayoría sigue mencionando a Evelyn Matthei. La actual alcaldesa de Providencia aumentó 3 puntos porcentuales y llegó al 28% de las menciones espontáneas.

En segundo lugar, le sigue la expresidenta Michelle Bachelet, con un 9% de las menciones (1 punto menos respecto de junio).

​Tercero se ubica José Antonio Kast con un 8%. Esto significa una caída de 5 puntos respecto de la medición del mes anterior y una baja de 11 puntos porcentuales desde diciembre de 2023.

En cuarto lugar, este mes, se encuentra la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien subió 3 puntos porcentuales, y alcanzó el 6% de las menciones espontáneas.

Elecciones de octubre

Respecto al próximo jefe o jefa comunal, se preguntó, por cuarto mes consecutivo, si es que en las próximas elecciones de alcalde, las personas se inclinarían más a votar por el actual alcalde o alcaldesa o por otro candidato o candidata.

Un 59% de los encuestados se inclinó por la opción de renovar el sillón edilicio, esto significa 7 puntos menos que la medición pasada. Mientras que el 41% restante prefirió reelegir al actual alcalde o alcaldesa.

Imagen de las cartas presidenciables

Este mes se evaluó la imagen de algunos presidenciables que han sido “mencionados espontáneamente” en las ediciones pasadas de la Agenda Criteria.

En este contexto, Evelyn Matthei es la mejor evaluada, con 45% de imagen positiva (“Buena” + “Muy buena”) y sólo un 28% de imagen negativa (“Mala” + “Muy mala”).

Le sigue de cerca Michelle Bachelet, quien tiene un 41% de imagen positiva y un 31% de imagen negativa.

En tercer y cuarto lugar, José Antonio Kast y Camila Vallejo, con 29% y 27% de imagen positiva, respectivamente. Sin embargo, ambos obtienen un mayor porcentaje de evaluación negativa (51% para Kast; 48% para Vallejo).

Escenario presidencial

También se le preguntó a los encuestados sobre potenciales escenarios presidenciales, por ejemplo, si la elección fuese este domingo.

Aquí se incluyó a Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Camila Vallejo, Michelle Bachelet, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

En este contexto, Evelyn Matthei obtuvo el primer lugar con un 27% de las preferencias. Seguida por Michelle Bachelet con un 20% y tercero José Antonio Kast con un 15%.

En un segundo set competitivo, donde se incluyó a Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Camila Vallejo, Carolina Tohá, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami; se aprecia que Evelyn Matthei nuevamente obtiene el primer lugar con un 29%. Seguida por José Antonio Kast con un 17% y Camila Vallejo con un 14%.

En el caso de una segunda vuelta, se plantearon cuatro escenarios posibles.

Los dos primeros enfrentando a Evelyn Matthei contra Michelle Bachelet y Carolina Tohá. Y los últimos dos, enfrentando a José Antonio Kast frente a Bachelet y Tohá. En el caso de Matthei, aparece victoriosa en ambos escenarios. Obtiene 47% vs. el 23% de Tohá. En tanto, la alcaldesa obtiene 43% vs. el 35% de Bachelet. En el caso de Kast, sale victorioso contra Tohá (34% vs. 29%), no obstante, pierde frente a Bachelet (32% vs. 42%).

Fuente: biobiochile.cl



