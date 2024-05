EN EMOTIVA CEREMONIA SE REIVINDICA LA MEMORIA DE LAS MAGALLÁNICAS SUSANA OBANDO COÑUÉ Y GLORIA LAGOS NILSSON

​En el lugar donde el Estrecho devolvió el cuerpo de Susana Obando Coñué, y con una emotiva ceremonia que contó con la participación de familiares, amistades y autoridades, el pasado domingo 28 de abril se efectuó la develación de placas conmemorativas en el marco de los 50 años del Golpe Civil Militar, en memoria de esta magallánica ejecutada política, y de Gloria Lagos Nilsson, porvenireña víctima de desaparición forzosa.

La iniciativa estuvo a cargo de la Colectiva Taller Cueca Sola Punta Arenas, organización que según detalla, reactualiza el icónico baile de denuncia creado por el Coro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entendiendo este ejercicio como un acto de memoria, resistencia al olvido y permanente homenaje a la lucha por verdad y justicia de las y los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar.

Apoyada por la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, y la SEREMI de las Culturas las Artes y el Patrimonio -a través del Servicio del Patrimonio Cultural-, la organización comienza el 2023 las gestiones para estas señaléticas ante el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual tras considerar que las personas homenajeadas, víctimas de la dictadura civil-militar, tienen conexión con la ciudad de Punta Arenas y que los lugares propuestos para la instalación de las placas, son parte de rutas de memoria y de conmemoraciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, autoriza los monumentos públicos, siendo la Municipalidad de Punta Arenas, presentes en la ceremonia a través de su alcaldesa protocolar Verónica Aguilar Martínez, quienes están a cargo de su instalación y conservación.

“La señalización física de Sitios de Memoria enmarca y releva patrimonial y pedagógicamente los relatos y testimonios que dan cuenta de las violaciones a los derechos fundamentales y humanos que cometió el Estado desde el 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1990”, explica Patricia Ojeda Mayorga, integrante de la Colectiva-Taller. “Este es un acto de amor, de memoria para las mujeres víctimas de la dictadura cívico militar en Magallanes, Susana Obando Coñué y Gloria Lagos Nilssen. Las mujeres van a estar presentes en la memoria en Magallanes, van a tener una señalización y va a poder ser un lugar de recuerdo y de acción para que nunca más en Chile ocurran estos hechos. Para que se fomente la paz, se fomente la lucha de las mujeres y también se haga recuerdo constante por garantías de no repetición”, añadió.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando, se sumó a la reivindicación de memoria de estas magallánicas “forjadoras de proyectos de dignidad, libertad, verdad y justicia” por su aporte a la recuperación de la democracia a través de su participación política y social. “Cuando dijimos como Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric Font ‘Democracia es Memoria y Futuro’ es porque no podemos olvidar. Tenemos que enseñar, porque más del 70% de nuestra población no había nacido para el golpe de estado, por lo tanto, es un deber involucrar a las nuevas generaciones para perseverar en esta memoria y proyectar un futuro comprometido con la democracia y los derechos humanos”, recalcó, destacando además el aporte que realizaron con su comprometida participación social y política.

En tanto, el director regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia Martinic, junto con destacar la persistencia de la Colectiva Cueca Sola, expresó que esta iniciativa permite visibilizar historias que son dolorosas pero que “forman parte de la construcción de nuestra identidad”, y tienen como fin abordar un futuro en búsqueda de la no repetición. “Quisiera agradecer, además, al equipo del servicio que participaron en las distintas etapas de fabricación de estas placas, aportando desde sus respectivas áreas para contribuir a este espacio de memoria”.



“La señalización física de Sitios de Memoria enmarca y releva patrimonial y pedagógicamente los relatos y testimonios que dan cuenta de las violaciones a los derechos fundamentales y humanos que cometió el Estado desde el 11 de septiembre de 1973 a marzo de 1990”.

– Colectiva Taller Cueca Sola Punta Arenas –



Susana Obando Coñué, Ejecutada Política

Susana Estrella Obando Coñué murió en Punta Arenas el 26 de julio de 1988, a las 11:30 horas, en el sector playa “por asfixia por inmersión en el mar, de tipo suicidio, depresión nerviosa”, según constaba en el Certificado Médico de Defunción suscrito por un médico legista y ratificado por un protocolo de autopsia.

Según declaraciones de la familia, Susana -de 23 años y activa militante política de las Juventudes Socialistas- fue detenida alrededor de las 10:30 de la mañana del 26 de julio de 1988, por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército, y llevada al recinto que dicho organismo tenía en Punta Arenas. En días posteriores su cuerpo sería encontrado a orillas del estrecho con señales de haberse ahogado -días previos a su detención, ella había alertado que había sido seguida por agentes de civil-.

En el reconocimiento del cadáver, familiares constataron que tenía marcas en las muñecas y en los brazos, un golpe al lado izquierdo de la cara, y que presentaba un orificio de aguja en la encía del lado izquierdo de su boca. En declaración prestada en forma reservada por un ex efectivo del Ejército confirmó la versión de que Susana fue detenida por efectivos del Servicio de Inteligencia Militar y que, luego de ser interrogada y drogada, fue lanzada maniatada y en estado inconsciente al mar. El proceso judicial que siguió su muerte fue sobreseído por no haberse establecido la existencia de delito. Esta resolución posteriormente fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

“Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada posteriormente, se llegó a la convicción de que Susana Estrella Obando Coñué fue ejecutada por agentes del Estado al margen de proceso legal, mientras la mantenían en su poder privada de libertad. Por tal razón, se le declaró víctima de violación de derechos humanos”, explica Cueca Sola.

En representación de su familia, en la ceremonia tomó la palabra Patricia Andrade: “como comprenderán, este es un momento muy emotivo, personal y para la familia (…) El legado que nos dejó mi tía Susana, su valentía y compromiso con la justicia social y los derechos humanos resonarán eternamente en nuestros corazones y conciencias. A través de su entrega, recordamos la importancia de seguir luchando por una sociedad más justa y equitativa, donde la dignidad de cada ser humano sea el pilar fundamental. Que este acto de memoria sea un recordatorio constante de que la lucha por la igualdad, la verdad y la justicia nunca debe terminar”, señaló visiblemente emocionada.

Gloria Esther Lagos Nilsson, Detenida Desparecida

El 26 de agosto de 1974 agentes de la DINA llegan al domicilio de Gloria Ester Lagos Nilsson- nacida en Punta Arenas y residiendo en la época de los hechos en Lo Espejo, llevando detenido al conviviente de ésta, Julio Humberto Rodríguez Jorquera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En medio de torturas y para salvar su vida, la magallánica es sindicada por Jorquera como integrante del MIR, tras lo cual fue conducido hasta la casa de Gloria Lagos, quien lo vio brutalmente torturado. No obstante, pese a lo débil que se encontraba, Rodríguez logró evadir a los agentes represores escapando por la cocina.

En tanto Gloria - de 28 años, madre de tres hijos de 10, 8 y 6 años, y embarazada de tres meses-, fue violentamente sacada de su hogar por agentes de estado que aseguraron que la liberarían a las pocas horas. La joven, secretaria de la oficina de prensa de La Moneda durante el gobierno de Salvador Allende, fue vista en el centro de Londres 38 por Adriana Urrutia, sobreviviente de ese centro de detención.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) estimó que los testimonios de la detención y demás antecedentes del caso eran suficientes para llegar a la convicción de que Gloria Ester Lagos desapareció por acción de agentes del Estado quienes violaron así sus derechos humanos.

En su representación, desde Suecia envió un sentido mensaje su hija Marcela Meza Lagos, quien se unió al acto a través de la transmisión online: “La instalación de estas placas es puro corazón y vida. Trato de describir mi admiración por todas y todos ustedes. Por lograrlo. Por persistir en un sistema donde en cada paso nos quiere romper el corazón. 50 años añorando toda la verdad. 50 años viviendo con justicias desechables. 50 años de no sentirme completa. La lucha por la memoria es y será la única arma para mostrarle a la vida que los que amamos existieron, que los derechos humanos son frágiles, y que el tiempo no cura todas las heridas”.







​



​



​



​