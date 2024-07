ESTUDIANTES DESARROLLAN HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL IDIOMA EN EL ENGLISH WINTER CAMP DEL MINEDUC

​“The future, your choices: Make ‘em count!”, “El futuro, tus decisiones: ¡haz que cuenten!”, es el lema del English Winter Camp 2024, una iniciativa del Ministerio de Educación que este año se realiza en el Liceo Sara Braun desde el 8 al 12 de julio.

Según explicó Lorena González, coordinadora regional del programa “Inglés Abre Puertas” en Magallanes, “este año estamos enfocados en el poder de las decisiones para la construcción de su futuro, por lo tanto, todas las actividades que forman el plan curricular, tienen esa línea de trabajo”.



“Esta es una experiencia muy importante para los estudiantes de la región, considerando que es un territorio abierto al turismo, al conocimiento antártico y a la ciencia en general. Esta es sin lugar a duda una herramienta muy importante para nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes que hoy día participan, pero también para aquellos que participarán de la versión de verano que tradicionalmente organiza el ministerio de Educación desde el año 2028”, sostuvo el seremi de Educación, Valentín Aguilera.



Rodrigo Gutiérrez, de quinto básico de la Escuela Croacia y participante de este campamento, expresó: “Me ha parecido increíble y muy divertida la experiencia, porque he logrado hacer nuevos amigos y hacer varias actividades”.

Para Rodrigo el inglés es muy importante porque le servirá “cuando vengan extranjeros y les pueda enseñar más o menos la ciudad, además de cuando viaje al extranjero, y me pueda comunicar con personas de otros países”.



El seremi de Gobierno, Andro Mimica, explicó: “Estamos muy contentos de la actividad que estamos desarrollando toda esta semana con niños y adolescentes de quinto básico hasta cuarto medio, de colegios pertenecientes al Slep, pero también subvencionados, a través de las postulaciones que se hicieron a las distintas escuela. Son 85 estudiantes, quienes están dentro de este campamento de inglés, y que además reciben alimentación por parte de Junaeb, con desayuno, almuerzo y merienda. Esta es una oportunidad única para nuestros estudiantes entendiendo que con esto, también estamos cortando brechas”.



El equipo de Campamento está conformado por 2 monitoras (docentes de inglés) 5 facilitadores voluntarios/as (Estudiantes de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Magallanes) y un apoyo para el desarrollo de campamento. (Usher – docente de inglés)



Para esta versión de invierno durante el mes de mayo y principios de junio, los estudiantes fueron invitados a postular a través de la web del programa www.ingles.mineduc.cl. Y para la versión de verano del próximo año se volverán a abrir las postulaciones durante los meses de noviembre y diciembre.