EL FRÍO Y LAS FIESTAS PATRIAS DIERON BIENVENIDA A LAS ESCRITORAS Y PERIODISTAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO AMMPE WORLD

​Ya están llegando las primeras participantes del Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Entre hoy y mañana, arribarán más de 150 mujeres de todos los continentes, muchas de ellas visitando por primera vez la región de Magallanes, en el extremo austral de Chile.



El viaje no ha sido sencillo. Algunas delegaciones realizaron más de 15 horas de vuelo con varias escalas antes de aterrizar en Santiago, para luego continuar hacia Punta Arenas. Otras viajaron desde Buenos Aires a Río Gallegos y luego en bus hasta su destino final. Una verdadera travesía para el recuerdo. Las primeras en llegar ya disfrutan de esta experiencia única.



"Definitivamente, me iré de aquí convertida en promotora turística de Magallanes. Estoy encantada. Llevo tres días recorriendo la ciudad a pie y me ha maravillado su gente", comentó Mónica Franco, periodista de la revista digital feminista Gitana Insurrecta. "Primero pasé por Santiago y luego llegué justo para las fiestas patrias", añadió, sorprendida por el ambiente festivo, las fondas, el viento y el frío característicos de la zona.



Con más de 25 años de trayectoria en los medios de comunicación de México, Franco se ha especializado en temas de género. "Mi objetivo es visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, especialmente la violencia machista, y trabajar por reducir la brecha de género", explicó con convicción.



Desde México también llegó Vicky López Olvera, quien expresó sus altas expectativas: "Aquí hay grandes personalidades de la literatura y el periodismo. Coincidir con tantas mujeres talentosas, con visiones tanto tradicionales como innovadoras, es una experiencia invaluable. Este congreso será una riqueza para la literatura y el periodismo. Tener contacto con mujeres de todo el mundo es increíble", precisó.



Isabell Zozoaga, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, compartió su experiencia del viaje: "Esta ha sido una de las vivencias más extremas de mi vida. El frío es espectacular, y el viento, aún más. Viajamos unas 12 horas: primero, dos horas y media en autobús de Puebla a Ciudad de México, luego ocho horas de vuelo a Santiago, y finalmente tres horas más hasta Punta Arenas. Aunque agotador, valió la pena. Al abrir la ventana y ver la vista espectacular del Estrecho de Magallanes, todo cobró sentido", señaló.



Una de las primeras actividades para las participantes que arribaron temprano al Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras fue una visita a las icónicas letras de Punta Arenas. Aprovechando el día despejado, las asistentes se dirigieron hasta el emblemático lugar junto al estrecho de Magallanes para tomarse una foto grupal, inmortalizando su llegada a esta ciudad austral. Entre sonrisas y cámaras en mano, la energía de la jornada marcó el inicio de lo que será una experiencia inolvidable en esta región fascinante.



Josefa Avilés, una de las estudiantes becadas para participar en el congreso, expresó su entusiasmo: "Estoy en cuarto año de periodismo y estoy muy agradecida por esta oportunidad que sin duda contribuirá a mi desarrollo profesional. Espero aprender mucho de las personas que están aquí, quienes me inspiran a ser una mejor periodista". Con gran determinación, Josefa ve este evento como una experiencia clave para fortalecer su vocación y adquirir herramientas que la ayudarán en su futuro en los medios de comunicación.



El evento cuenta con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unesco, el gobierno de Magallanes y el apoyo de empresas como Arauco y Latam. Este congreso será histórico para la región y para AMMPE World, consolidando a Punta Arenas como un lugar simbólico para debatir los desafíos de las comunicaciones globales.