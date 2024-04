GREMIO Y AUTORIDADES APUESTAN POR EL DESARROLLO DEL TURISMO INVERNAL EN ISLA NAVARINO

​"Magallanes, turismo todo el año", era la frase impregnada en una bandera regional usada por integrantes de la Asociación Gremial de Turismo Sustentable y Sostenible Subantártico de Puerto Williams, cuando se reunieron para una fotografía oficial tras culminar su ceremonia de clausura de la temporada estival 2023-2024 y el lanzamiento de la temporada de invierno.



Para sus socias y socios, el mensaje y la razón de esta instancia realizada en el auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos no es majadera. En ella, vislumbran no sólo la importancia turística de la ciudad de Isla Navarino y sus alrededores en época de verano, sino que también el gran potencial que posee para los meses más fríos del año, una época que normalmente se considera baja, pero que dicha agrupación quiere revertir a través de los servicios que ofrece.



La asociación nacida en enero de 2023 y que agrupa a 10 emprendimientos con diversos servicios como alojamientos, guiados, transportes, restaurantes y tiendas de souvenirs, aspira en grande. Su presidente (s), José Soto, mencionó que "estamos trabajando para posicionar productos invernales. Creemos que la nieve, más que un problema, es una oportunidad. El hielo, más que un problema, es una oportunidad. Estamos desarrollando iniciativas privadas para aprovechar estas oportunidades que nos puedan ofrecer tanto el hielo como la nieve. Tener la nieve y hacer esquí de fondo o hacer un campeonato de hockey en patines sobre hielo, son iniciativas que estamos empezando a desarrollar y que queremos posicionarlas para que se mantengan en el tiempo, cosa que la temporada estival termine pero siga el invierno y no tengamos un sector que está encuadrado al verano y en el invierno se pierde, no tiene nada que hacer. La meta nuestra es lograr que tengamos turismo todo el año".



A su parecer, el desarrollo del turismo invernal en Puerto Williams está muy al debe, pero "creemos que siempre hay un buen momento para partir, y estamos nosotros como asociación gremial impulsándolo. Vamos a tratar de involucrar a todos los actores, tanto políticos como privados, para que se involucren y esto eche para delante", manifestó.



Ejemplo de esto último es el reciente evento que la asociación organizó. Aprovechando actividades similares que se realizarán próximamente en Punta Arenas y Puerto Natales, la agrupación que es parte de la cámara regional de turismo Austro Chile solicitó a Sernatur Magallanes que se incluyera a la ciudad más austral del mundo. De esta forma, con la presencia de sus integrantes, autoridades locales, dos medios de comunicación nacionales y el reconocido chef francés Yann Yvin, se desarrolló exitosamente este evento que incluyó degustación de gastronomía local, como un plato con carne de castor y una salsa especialmente preparada por el también personaje televisivo, sándwiches con carne de toro salvaje y ceviche con centolla y róbalo. "Estamos muy contentos y felices de que la actividad salió perfecta. Nos va a servir para afiatarnos como grupo y además salir al mundo", sentenció Soto.



En tanto, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien asistió a esta instancia, valoró el esfuerzo del mundo privado para posicionar al turismo invernal de la zona no sólo a nivel nacional e internacional, sino que también local. Como representante del Gobierno, se comprometió a colaborar en lo que sea necesario para su desarrollo y así diversificar la oferta turística regional en esta estación del año. "Hoy día se pueden ofrecer muchas cosas, como navegación o diferentes trekkings que se puedan hacer asociados con el invierno. Sabemos que a veces es más complejo, pero sí se pueden hacer cosas. Ésta es la oportunidad para que puedan funcionar y quede como un destino en donde puedas venir no solamente en la época de verano, sino que también en invierno. Hay un trabajo que se va a ir destacando y obviamente nos va a ayudar a posicionarnos como un lugar de turismo invernal", comentó.



Incluir a Yendegaia en polígono de ZOIT



Por otra parte, la primera mesa de gobernanza de Zona de Interés Turístico (ZOIT) Cabo de Hornos no sólo marcó el reinicio de esta instancia tras la prórroga para el período 2023-2027 dictaminada por el Comité de Ministros del Turismo, sino que se definieron presidencias de ejes como el de infraestructura habilitante, que justamente se decidió que encabezara la mencionada asociación gremial.



De acuerdo a Soto, uno de los principales desafíos en este aspecto es agrandar el polígono actual de la ZOIT para incluir al sector de Yendegaia, siempre con miras a lo que será la futura ruta que unirá a esta zona con Vicuña, en Tierra del Fuego. De acuerdo a las últimas informaciones entregadas por la Seremi de Obras Públicas, este camino que permitirá unir en 12 horas a Isla Navarino con Punta Arenas mediante una ruta bimodal –mar y tierra-, estaría finalizado en 2035. "Hoy día (Yendegaia) no está considerado en la ZOIT y queremos agrandar el polígono para que lo incorporen y poder trabajar en apurar ese camino que nos va a permitir conectividad, porque hoy día uno de los principales problemas que tenemos es el aislamiento. El aislamiento y la falta de disposición de pasajes aéreos y en ferry nos complica la temporada de verano, y nos va a complicar también la de invierno eventualmente. Cualquier organización de evento que hagamos, vamos a chocar en ese talón de aquiles, entonces vamos a trabajar e impulsar fuertemente el tema de la conectividad", sostuvo.



Una vez que la ruta Vicuña-Yendegaia esté habilitada, Soto anhela que Puerto Williams y sus alrededores estén consolidados como un ejemplo de turismo sostenible. "Un poco como el nombre de nuestra agrupación. Nosotros somos una asociación gremial de turismo sostenible y sustentable. Vamos a trabajar en productos que sean sustentables. Nosotros queremos que se desarrolle, que haya oportunidades económicas, pero siempre cuidando al medio ambiente. No queremos turismo masivo, sino que turismo de intereses especiales, pero que sea un poco más grande de lo que tenemos hoy día", concluyó.







