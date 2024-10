NODO ANTÁRTICO REÚNE A ACTORES CLAVE DEL SECTOR PRODUCTIVO VINCULADO AL CONTINENTE BLANCO

​La tarde del viernes se llevó a cabo el segundo Workshop “Potenciando la Industria de Bienes y Servicios Antárticos” organizado por el equipo del proyecto Nodo Antártico, en las dependencias del Club Explorer´s House, en la ciudad de Punta Arenas, convocando a representantes del sector público y privado para dialogar sobre el desarrollo socio económico enfocado en Antártica.



La actividad reunió a 40 representantes de instituciones del estado, empresas, gremios y asociaciones, quienes participaron en un diálogo que permitió el análisis de los desafíos y las capacidades actuales del ecosistema antártico en la Región de Magallanes, respondiendo la pregunta ¿Cómo convertir a Chile en un polo de ciencia, tecnología y logística antártica?



Al evento, asistió el director del Instituto Antártico Chileno, Gino Casassa, quien, en su saludo de bienvenida, valoró la iniciativa que el proyecto Nodo propone al relevar el tema cultural, empresarial, así como también la investigación y el área normativa antártica.



En la misma línea, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos, en su saludo a los asistentes, destacó que estos Nodos de Especialización priorizan el desarrollo económico y social de los territorios, a través de iniciativas colaborativas entre los distintos actores, generando acciones mediante el fortalecimiento de la actividad científica.



En la ocasión, se llevaron a cabo tres presentaciones, que dieron contexto a los temas a abordar durante la jornada, y estuvieron a cargo del director del Nodo Antártico, el Dr. Marcelo González; de la directora de Corfo Magallanes, María José Navajas y la presidenta de APAL, Tania Pivcevic.



La representante de Corfo, se refirió a potenciar el vínculo entre la academia y la industria “con el objeto que la transferencia tecnológica pueda llegar al sector productivo y, así, promover la innovación a través de la ciencia aplicada”. Navajas, además destacó la importancia de contar con una infraestructura que promueva el tema antártico “estamos esperando la implementación del Centro Antártico Internacional, el que, sin duda, consolidará a la Región de Magallanes como un lugar donde investigadores de todo el mundo, pueden llegar a hacer ciencia”.



Por su parte, Tania Pivcevic, mencionó que una de las mayores trabas que tiene la actividad antártica en la región surge a partir de la interpretación de la reglamentación. “A nivel regional, contamos con el apoyo de las autoridades locales para subsanar estos temas, pero esto no ocurre a nivel central. Desde nuestro punto de vista, es un tema de centralismo, muy agobiante, y que termina llevándonos a aceptar una normativa que podría, incluso matar la actividad. Es mejor tratar de que los problemas se arreglen antes que se conviertan en una ley”, señala Pivcevic.



Posteriormente, los asistentes se distribuyeron en grupos de trabajo para analizar temas tale como “Gobernanza y Gestión Antártica”, “Inversión, Desarrollo Logístico e Infraestructura”, “Interacción Público-Privada y Ciencia Antártica”, “Clúster de Negocios Antárticos”. A partir de éstos, surgieron propuestas que respondían a la pregunta antes mencionada.



Edgardo Vega, Director Ejecutivo de la Fundación Antártica 21 y representante de la mesa “Gobernanza y Gestión Antártica”, durante la exposición de las conclusiones de cada grupo, destacó la importancia de reconocer las capacidades de Magallanes para proyectarse y e impulsar el progreso en la región. “No hemos dimensionado las capacidades instaladas en Punta Arenas. Basta con que cierren los ojos por un momento y piensen qué sería de la región si no contáramos con las empresas de soporte logístico, o cuántos países pasarían por alto esta zona sin estas competencias”, recalca Vega.



Para el ejecutivo, esto es un tema crítico ya que, a su juicio “el desarrollo futuro de la región depende de esto”, agrega. “En nuestra mesa, discutimos sobre el Estatuto Antártico Chileno y la ley, cuyo espíritu es desarrollar las oportunidades de negocio que ofrece la Antártica, y lo que ha ocurrido es que los reglamentos han introducido cierta dificultad, en este sentido. No sé si se requerirá una modificación normativa, pero lo importante es que se necesita una mayor alineación entre la normativa y los reglamentos”.



La suma de las conclusiones identificaron la necesidad de mejorar la infraestructura logística, el apoyo a la educación, la regulación normativa y el fomento de la innovación a través de la colaboración entre academia e industria. Estas iniciativas buscan no solo consolidar el liderazgo del país en las actividades antárticas, sino también generar más y mejores oportunidades de desarrollo económico y tecnológico en la Región de Magallanes​​, como puerta de entrada al Continente Blanco.