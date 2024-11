AUTORIDADES DE EDUCACIÓN INVITARON A LAS FAMILIAS MAGALLÁNICAS A POSTULAR A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PÚBLICOS PARA EL 2025

Esta mañana (5 de noviembre), el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, junto al seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; la directora regional de Junji, Paola Valenzuela Pino; el director de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; y representantes del Servicio Local de Educación Pública; estuvieron presentes en el lanzamiento del Mes de la Educación Parvularia en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, realizado en el Pabellón de Pedagogías de la Universidad de Magallanes, con la participación del decano (s) de la Facultad de Humanidades, Leonardo Velásquez Castro.

En este hito, que se enmarca en los 160 Años de Educación Parvularia Pública, las autoridades regionales hicieron un llamado a las familias magallánicas a postular, hasta el 29 de noviembre, a las salas cuna y jardines infantiles de Junji, Fundación Integra y Slep Magallanes, con el slogan “Vamos Al Jardín”.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó frente a las comunidades educativas de la Escuela de Lenguaje Pasitos y el Jardín Infantil Las Charitas, que participaron en el acto, que “este es el inicio de las trayectorias educativas, donde no solo se garantizan aprendizajes de calidad, sino que también se promueve la inclusión, el respeto por la diversidad y el desarrollo de habilidades socioemocionales, elementos fundamentales en los primeros años de vida de las niñas y niños. Invitamos a las familias de nuestra región a confiar en la Educación Pública y postular a las salas cunas y jardines infantiles disponibles".

El seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, manifestó que “los que hemos sido parte de la Educación Pública en la primera infancia sabemos la importancia que tiene para nuestro desarrollo. Hoy la palabra que más se repetía entre las niñas y niños era felicidad, y para hacer posible esa felicidad nosotros como gobierno tenemos que trabajar con todas las instituciones para poder brindar esa felicidad. También aprovecho de felicitar y agradecer a todo el sistema educativo en nuestra región por su tremendo aporte en estos 160 años de Educación Parvularia En Chile”.

El apoderado de la Escuela Pasitos, Gary Villalobos Soto, contó que “ha sido súper buena la experiencia de su hijo, Tomy ha tenido un progreso bastante bueno. Ha servido para que se pueda expresar mejor, para que tenga mayor autonomía”. Mientras que Katherine Galleguillos, madre de Agustín y apoderada del mismo establecimiento, invitó a otras familias a confiar en la Educación Pública: “Es la única forma que tenemos de ayudar a nuestros hijos, a que sociabilicen, a que aprendan cosas nuevas, que uno por más que quiera en la casa no puede, o no tiene las herramientas. Me experiencia ha sido muy buena, las tías muy preocupadas, te acompañan en todo el proceso”, señaló.

La directora de Junji, Paola Valenzuela Pino, expresó que “como institución pionera en este ámbito, hemos jugado un papel fundamental en el desarrollo de una Educación Parvularia de calidad en Chile, sentando las bases para un futuro más justo y equitativo para todos los niños y niñas, siendo claves para sentar las bases para el futuro, a través de un bienestar y desarrollo integral, independiente de sus orígenes, permitiendo la equidad en los niños y niñas desde Puerto Edén a Puerto Williams en Magallanes, reduciendo brechas de desigualdad”.

Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “para nosotros es relevante este hito en el Mes de la Educación Parvularia, porque viene a renovar el compromiso que hemos tenido durante 34 años como institución y además en estos 160 años de la Educación Parvularia Pública en Chile, permitiendo entregar espacios educativos seguros, de bienestar y generando aprendizajes para el desarrollo integral de niñas y niños, relevando su participación como ciudadanas y ciudadanos activos en la sociedad”.

Para acceder a salas cuna y jardines infantiles para 2025, las familias deben postular de manera online a través de las plataformas web de Junji ( www.junji.cl) y Fundación Integra ( www.integra.cl) . En el caso de aquellas familias que tengan dificultad en el uso de las tecnologías, pueden acercarse directamente a las salas cuna y jardines infantiles para ser orientados de manera presencial.

Fechas clave del proceso de postulación 2025

Postulaciones: hasta el 29 de noviembre de 2024.

Entrega de resultados: 18 de diciembre de 2024.

Matrícula: 23 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025.

