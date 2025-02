AVANZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TIERRA DEL FUEGO

En primera instancia, estuvieron presentes, junto al alcalde José Gabriel Parada Aguilar, en el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir donde se están invirtiendo $449.272.237 en su conservación, que consiste en la reposición de cubierta y hojalatería existente, pintura de muros y cielos interiores, instalación de vigas de refuerzo, reposición de ventanas abatibles, puertas, grifería de lavamanos y duchas existentes. Además del cambio de pavimento de la entrada principal.

Durante la tarde, se desplazaron a Timaukel para inspeccionar las obras en la Escuela Pampa Guanaco, avaluadas en $149.499.987, donde está comprometida la construcción de aceras, escaleras y patio de juegos exterior, la instalación de revestimiento de caucho, juegos infantiles y mobiliario, la plantación de césped y árboles. También incluye el reemplazo de cámaras de inspección, reubicación de estanque de gas y cierres perimetrales, cambio de revestimiento exterior del establecimiento en muros y cubierta, y reposición de sistema eléctrico e instalación de calefactores a gas con su respectiva plancha retardante.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó el avance en los trabajos de mejora en los establecimientos educacionales de Porvenir y Timaukel, financiados por el Ministerio de Educación, señalando que “para nuestro gobierno es muy importante llegar a las escuelas y liceos de todo nuestro territorio, entregando las mejores condiciones materiales para el aprendizaje de las y los estudiantes de Tierra del Fuego”.

Por su parte, el delegado presidencial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, señaló: "estas mejoras van en directo beneficio de los estudiantes, la inversión pública que hoy se realiza desde el Gobierno, busca seguir fortaleciendo la educación pública habilitando espacios como los que hoy visitamos: seguros, adecuados y modernos pensando en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de la provincia, y con ello, de nuestra comunidad".

