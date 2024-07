ENFERMERA VANESSA MICELL QUIJADA DEFIENDE SU DESEMPEÑO EN TIMAUKEL

​Me dirijo a usted (es) en oportunidad de ejercer mi derecho a réplica en relación a las denuncias graves realizadas en mi contra.

Mi nombre es Vanessa Micell Quijada Enfermera universitaria, tengo 3 años trabajando para la Ilustre Municipalidad de Timaukel, afortunadamente y gracias a mi desempeño no cuento con ninguna queja formal en mi contra, contrario a lo que se pudiera pensar dada la lejanía y el rubro que predomina en la hermosa comuna de Timaukel, los pacientes bajo control de la PSR Cameron, son personas educadas, respetuosas,responsables y con amplio manejo de las realidades que aquí se viven, nunca me han hecho sentir diferente a pesar de ser foránea, por el contrario me acogieron como una de ellos y a diario recibo demostraciones de afecto.

El crudo invierno que hoy vivimos y el acotado equipo de salud que cuenta con solo 7 funcionarios para brindar atención a 200 personas que constituyen nuestra población fija bajo control y 500 personas app que conforman nuestra población flotante, ha imposibilitado brindar respuesta inmediata a todos habitantes de la comuna, y nos obliga a usar criterio de priorización, pero nunca se han dejado de gestionar las rondas medicadas para el asentamiento de Pampa Guanaco, nunca se ha negado la atención de urgencia a ningún paciente, y en consecuencia nunca han estado vidas en riesgo como consecuencia de la omisión de nuestras funciones, lo que ha garantizado una tasa de mortalidad casi nula dentro de los límites comunales.

Todos los funcionarios municipales, incluyendo el servicio traspasado de Salud, hemos estado trabajando en función de prestar el mejor servicio posible, por lo que quisiera felicitar a todo el personal a mi cargo por su desempeño durante este invierno que apenas comienza y también quisiera felicitar y destacar a nuestros pacientes que han extremado sus medidas de autocuidado durante esta estación, que además ha demostrado ser una de las más crudas de los últimos años, los que hemos vivido inviernos en la comuna de Timaukel sabemos todos los riesgos e inconvenientes que pudieran presentarse y de forma consciente convivimos con la realidad y la hacemos más llevadera apoyándonos unos a otros, es importante destacar que los funcionarios no estamos exentos a sufrir los embates del mal tiempo y que vivimos la misma realidad que los demás pobladores.

Hay una realidad, este es el extremo sur de Chile, aunque es hermoso y tiene mucho que mostrar, aún está en crecimiento, hay mucho por hacer, mucho por mejorar, todavía se puede emplear la frase "estamos haciendo patria", sin embargo mi compromiso y es de mi equipo de trabajo es ir siempre en mejora.

Agradezco de antemano la oportunidad, les deseo una hermosa semana.



EU. Vanessa Micell Quijada