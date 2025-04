EXHIBICIÓN DE VIDEODANZA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2025

​La muestra contará con la proyección de dos piezas audiovisuales realizadas en el paisaje natural de magallanes. La obra AERÉNQUIMAS ganadora a mejor dirección de coreografía en el festival internacional de cine FECIR 2023 que recientemente en marzo se acaba de exhibir en el Teatro San Materno en Ascona, Suiza, y el estreno de la videodanza SÚBITX, trabajo que busca trasmitir y conectar el universo sensible del cuerpx a través de la danza y las movilidades y experiencias de cuatro bailarinas que se despliegan en la naturaleza relacionando la ciclicidad del bosque con sus universos internos.



El equipo compuesto por Irina Miranda Estay, Zani Aguilar Medel, Valia Eterovic, Valentina Godoy y Martin Andrade nos invitan a una instancia no solamente de exhibición sino también de reflexión sobre la importancia y la necesidad de la implementación de la danza no solo como un espacio recreativo sino como herramienta de desarrollo integral que enriquece los procesos educativos en distintas partes del mundo donde se implementa esta como herramienta de transformación. La exhibición se realizará en la Academia de artes PRISMA, ubicada en Enrique Abello #55, punta arenas, entrada liberada.