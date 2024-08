JUGAO 2024: LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA DEBATIDOS POR SUS PROTAGONISTAS

Este año, el foco está puesto en los derechos de niños y jóvenes, donde 300 mil no asisten al colegio y la mitad en los sectores más vulnerables han presenciado balaceras en su entorno.



​Hoy se afirma que 300 mil niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema escolar en Chile. En las calles, durante la última década, 200 niños y adolescentes han perdido la vida por armas de fuego, cifras que lamentablemente suben cada año y en 2024 han alcanzado niveles preocupantes. En el pasado fin de semana largo, en Quilicura, cuatro jóvenes fueron acribillados en una plaza.

​





Este complejo panorama actual y otras problemáticas contemporáneas que afectan a la infancia serán abordados en la quinta versión de Jugao. Jugao 2024, organizado por Hogar de Cristo, con el apoyo financiero de Fundación Mustakis y de difusión de Base Pública, es el torneo de debate interescolar más importante de Chile. Y este año, se la juega por la infancia.

​





El martes 6 de agosto se realizará la primera de cinco jornadas de diálogo y argumentación, donde estudiantes de octavo básico a cuarto medio, debaten sobre temas contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

​





Ingrid Gallardo, Subdirectora de Cultura Solidaria en Hogar de Cristo, a cargo del evento, señala: “Jugao nació en plena pandemia para mantener a los alumnos vinculados entre sí, para que se encontraran cara a cara y discutieran de asuntos relevantes. Fue una suerte de anticipación al complejo regreso a las clases presenciales, donde cundieron los problemas de convivencia y violencia escolar. Jugao ha sido un importante aporte a que los adolescentes y jóvenes participantes reconozcan, valoren y usen la palabra como herramienta de consenso y construcción social común. Este año, como todos, no hallamos la hora de escuchar sus argumentos”.





EL PUNTAPIÉ INICIAL



​

¿Cuándo y cómo comienza Jugao 2024? El martes 6 de agosto, a las diez de la mañana, el Colegio Monteverde de la comuna de Peñalolén –finalista de la edición anterior– y el Colegio San José De Chicureo defenderán posturas a partir del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: educación de calidad.

​





El conductor de los dos primeros debates será el joven mago y promisorio animador de televisión Julio Robert, y luego tomará el relevo el actor Pablo Zuñiga. El jurado, en tanto, estará compuesto por expertos y expertas preocupados por el desarrollo integral de la infancia, niñez y adolescencia en nuestro país. Los debates duran aproximadamente una hora y las etapas de clasificación de los 16 colegios seleccionados se realizarán el 6, 7, 13 y 27 de agosto. La gran final será el martes 3 de septiembre.





COMPROMISO CON LA INFANCIA





Preocuparse por la infancia no es casualidad. La realidad país muestra una profunda crisis de Mejor Niñez, el Servicio de Protección de la Infancia brindado por el Estado, creado hace dos años y reemplazante del Sename. Fuera de aquellos programas, la situación no es mejor. La encuesta CASEN 2022 reveló que medio millón de niños, niñas y adolescentes viven en hogares que no tienen los recursos económicos mínimos necesarios para subsistir mes a mes.



A estos temas lamentables, se suman cuestiones culturales, como el cambio en el aprendizaje que supone el uso de la inteligencia artificial (IA), el impacto de la música urbana que a veces hace panegíricos a la violencia y al narco, la creciente presencia de alumnos extranjeros en los colegios, y otros tan desafiantes como los enumerados.



​

Te invitamos a seguir Jugao 2024 por la Infancia. Conéctate a través del canal de YouTube de Hogar de Cristo y no te pierdas el torneo de debate interescolar más importante de Chile, transmitido vía streaming desde los estudios de Base Pública.