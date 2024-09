PORVENIR SE SUMÓ A CONMORACIONES DE ESTE 21 DE SEPTIEMBRE CELEBRANDO SUS RAÍCES CHILOTAS

​Durante la ceremonia, artistas locales dieron vida al patrimonio artístico de Chiloé en Magallanes a través de música y baile, primero con la interpretación del himno nacional en guitarra y el característico acordeón que acompaña los tradicionales sonidos de la música chilota, presentación que estuvo a cargo de los músicos Francisco López y Lucas Alvarado. Este acto se realizó mientras se izaba el pabellón nacional frente a la comunidad y las autoridades presentes.



El encuentro finalizó con la actuación del Semillero del Conjunto Folklórico Kutralihue de Porvenir, quienes entonaron canciones típicas y bailaron la cueca chilota en la Plaza Arturo Merino Benítez. Para Renato Andrade, presidente del Centro Social Hijos de Chiloé, la iniciativa fue una grata sorpresa: “Esto no se había realizado hace 31 años… ojalá esta ceremonia se siga realizando todos los años y vaya creciendo mucho más” señaló.



El delegado provincial José Campos Prieto, quien encabezó la ceremonia quiso destacar el sentido de la conmemoración: "Así como no abandonamos la idea de este feriado, debemos seguir adelante con la instalación de una soberanía efectiva, no sólo constituyéndose como una acción militar, si no que política, social y económica en posesión de nuestro territorio y en especial de nuestra provincia", indicó.

Mientras que el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada expresó “hoy celebramos la llegada del pueblo chilote a Magallanes y específicamente a Porvenir, destacando lo mucho que han aportado para el desarrollo de esta comuna, es necesario realizar estos homenajes y rendirles estos agradecimientos”.







​



​



​