ESTE VIERNES EN EL PROGRAMA "ALMORZANDO CON CHECHO " FUIMOS INVITADOS POR LOS AMIGOS DE AGACI

​"La Jana" Alejandra Vera Moya nos llevó a ser parte del almuerzo con integrantes de la agrupación de amigos de los ciegos.



Estos chiquillos desordenados y felices de la vida, nos invitaron a conocer, de su quehacer diario, los proyectos y planes de este 2025 y conocer un poco más de cada uno.



Ester Andrade Oyarzo, Puntarenense, presidenta de AGACI, consulta sus 60 años de vida, nos comentó como es para ella ingresar a su cocina.

Cuenta que estudiaba en el Liceo María Behety de Menéndez, tenía 15 años cuando pierde la vista, con algo de pena indica que por esos años, del establecimiento llamaron a su madres, para indicarle que la invitaban a dejar el liceo. Años diferentes dónde no existían la llamada inclusión que hoy por hoy tanto se habla.

La Natalina Diana Borquez Urra, fundadora de AGACI, a sus 79 años, dice que paulatinamente fue perdiendo la visión a los 19 años, luego de varias operaciones, que le permitieron prolongar un poco más la visión, ya para perderla por completo, nos precisa, que prefiere la llamada cocina magallánica, con la cuál se puede desenvolver bien, recuerda que una vez bestia de blusa de mangas murciélagos, cocinaba en una cocina de cuatro platos, cuando se le comenzaron a quemar las mangas, desde hay a optado por la seguridad de una cocina Magallánica.

Hoy vive junto a una sobrina y sus sobrinos a quienes ama con todo su corazón.

Su sueño fue haber podido ser madre, pero la misma enfermedad que le causó la ceguera impidió tal proceso en dos ocasiones, está mujer a quien conozco de muchos años, llena de vivencias que nos llevan a la reflexión de no bajar jamás los brazos frente a ni un obstáculo.



La solidaridad por su prójimo, el amor por los integrantes, lo lleva Gladis Flores Paredes, quien lleva poco más de 20 años acompañando en cada vace de las vidas de los miembros de AGACI, ella con sus 69 años que ni los representa, ayuda en colectas, horas médicas, y en hacer diferenciar los medicamentos en los pastilleros de sus camaradas.



Luis Triñanes Cordova, tiene 60 años, el perdió la visión a los 11 años de edad, estudiaba en el Liceo Don Bosco, pero el no poder ver, no cerraron las puertas al conocimiento y seguir estudiando, llegó a la universidad y estudio asistente jurídico, entre "risas dice puedo ser presidente"

Este hombre fue consejero regional, y comenta en la entrevista, su labor y trabajo en aquel periodo.



Fernando Sepúlveda Villegas oriundo de Talcahuano tiene 68 años y comenzó a perder de apoco la visión en el 2000, hoy por hoy dice ver cómo sombras todo los objetos o personas, es quien ayuda en todo a Ester su pareja y el amor de su vida, con quién camina en este camino.

Una pizza y un café fueron partes de horas de conversación, dónde las historias, los recuerdos fueron parte de una linda entrevista y junta



Este programa nos habré las puertas a conocer un poquito más de nuestros habitantes vecinos, dónde cada día nos habré las puertas para conversar

Si quieres ser partes de nuestros programas contáctanos +569 92973976

Redacción: Alejandra Vera Moya







