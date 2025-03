ESPECIALISTA EXPLICÓ IMPORTANCIA DE CONOCER NUESTRO GRUPO SANGUÍNEO

Desde evitar complejidades en posibles transfusiones, hasta contribuir donando sangre para aquellos grupos que son más escasos en nuestro país, son algunas de las ventajas de conocer el grupo sanguíneo al cual se pertenece. Así lo explicó Marcela Vásquez Rojas, académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien destacó que la pertenencia a determinado grupo sanguíneo es un rasgo genético. “Así como uno tiene el color del pelo negro, ojos cafés, el grupo sanguíneo es un carácter que uno lo hereda desde los padres”, planteó.

Al ser consultada sobre los riesgos de compatibilidad a la hora de necesitar una transfusión, la especialista aclaró que, este sistema denominado ABO es el más relevante en esta materia, ya que, “si se llega a hacer una transfusión incompatible en uno de los grupos sanguíneos ABO, puede generar problemas serios, puesto que se podrían desarrollar una serie de reacciones inflamatorias sistémicas que, en casos extremos podrían generar la muerte”.

Respecto a la relación entre algunas enfermedades y los diferentes grupos sanguíneos, la académica aclaró que, “hay estudios donde han logrado determinar que las personas del grupo O tienen más riesgo de hipertensión y otras investigaciones han demostrado que las personas grupo A podrían tener mayor riesgo de contraer Covid, pero la información que existe es incipiente, no hay algo tan decidor”.

“No es una cuestión de que, si yo soy de un determinado grupo, entonces me voy a enfermar de algo en particular, hay una serie de otros factores genéticos que tienen una cierta predisposición, pero no son casuística, causa efecto 100 %”, detalló.

Chilenos, la mayoría pertenece al grupo O y es RH+

Otra de las razones para saber a qué grupo sanguíneo se pertenece, está estrechamente relacionado con la donación de sangre, ya que permitiría abastecer de mejor forma aquellos grupos más escasos.

Al respecto, la especialista Marcela Vásquez Rojas, indicó que “Chile básicamente tiene una población mayoritariamente grupo O con cerca de un 60%, seguido del grupo A y en mucho menor medida del grupo B y el AB, además, el 90- 92 % es Rh+, por lo tanto, el RH- es escaso en nuestro país”.

Para finalizar, la académica hizo un llamado a tomar conciencia sobre este tema y en especial sobre la donación de sangre, ya que, “en el caso del RH-, que es escasa, es importante que aquellos que tienen sangre de este tipo puedan acercarse a los centros de donación”.