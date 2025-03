ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA Y CENSO 2024 "NO TENEMOS LA POBLACIÓN PARA HACER FRENTE A LOS DESAFIOS INDUSTRIALES QUE PROYECTA LA REGIÓN, NO LO TENEMOS EN NÚMEROS NI EN LA FORMACIÓN"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región", de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó dos temas clave para la región de Magallanes: los resultados preliminares del Censo 2024 y la situación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP Magallanes).

Sobre el Censo 2024, Correa Silva destacó que se ha aplicado un cambio metodológico y que los datos confirman un estancamiento en el crecimiento demográfico de la región. "La estructura de la pirámide poblacional está cambiando. Hoy tenemos más adultos y adultos mayores que jóvenes en Magallanes", explicó. Además, advirtió que el índice de envejecimiento alcanza el 87%, lo que refleja un grave desafío para el futuro desarrollo económico y social.

Uno de los puntos más preocupantes mencionados por el economista es la falta de atracción laboral para las nuevas generaciones: "Los jóvenes no están volviendo a la región porque no se están planteando fuentes de trabajo atractivas o nuevas", afirmó. A su juicio, esto impacta directamente en los proyectos industriales proyectados para Magallanes: "No tenemos la población para hacer frente a estos desafíos, ni en número ni en formación".

En cuanto a la crisis en la educación pública y el paro docente en Magallanes, Correa Silva analizó las cifras del SLEP Magallanes, que destina 82 mil millones de pesos en remuneraciones y tiene aproximadamente 14.800 alumnos matriculados en el sistema público. En este sentido, comparó la inversión estatal por estudiante: "El Estado gasta más de 5,6 millones de pesos por alumno en la educación pública, mientras que en el sector privado se invierten cerca de 3,8 millones".

El economista también criticó la falta de enfoque en la calidad educativa: "Me gustaría que los profesores tengan demandas legítimas, pero ¿cuándo nos vamos a centrar en el tema de fondo? La calidad de la educación en los colegios", cuestionó. Asimismo, subrayó que la crisis educativa es una de las razones por las que muchas familias optan por la educación privada: "Los papás hacen esfuerzos para cambiar a sus hijos porque la educación pública es mala y no estamos colocando el cascabel al gato".

Las declaraciones de Correa Silva reabren el debate sobre la necesidad de reformas estructurales tanto en educación como en políticas de desarrollo regional, temas clave para el futuro de Magallanes.