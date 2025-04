MINISTRO FRANCISCO FIGUEROA CALIFICA FALLIDO INTENTO DE COMPRA DE CASA DE ALLENDE COMO UNA "DESPROLAJIDAD MAYÚSCULA"

Esta mañana, en una entrevista concedida al programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el Ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, abordó diversos temas clave relacionados con la gestión de su cartera y la memoria histórica del país.

Uno de los puntos más relevantes fue el análisis del fallido intento de adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, proceso que generó un fuerte remezón político. Figueroa no evadió el tema y fue tajante: “Aquí no hay forma de evadir el hecho de que esto fue una desprolijidad mayúscula y que nos generó tremendo bochorno como gobierno, de eso no hay ninguna duda”. Además, explicó que, por tratarse de una adquisición para incrementar el patrimonio fiscal, era competencia directa del Ministerio de Bienes Nacionales. “El Presidente decidió no cortar el hilo por lo más delgado sino por lo más grueso, y le pidió la renuncia a la anterior ministra”, afirmó.

El ministro también destacó que se asumieron responsabilidades políticas tempranamente, lo que explica su actual nombramiento. “Este fue un procedimiento que pudo haberse hecho mucho mejor desde un comienzo”, señaló.

Por otro lado, Figueroa comunicó avances significativos en la región de Magallanes en materia de derechos humanos. Anunció la entrega oficial de dos inmuebles fiscales en Laguna Pudeto, Punta Arenas, para la instalación de la primera oficina regional de la Defensoría de la Niñez y del Archivo de la Memoria y Derechos Humanos.

Asimismo, informó que la Casa de los Derechos Humanos, ubicada en Avenida Colón, recibirá cerca de $300 millones para obras de emergencia orientadas a su conservación. Este sitio, reconocido como lugar de memoria por su uso como centro de represión durante la dictadura, será protegido para evitar su deterioro estructural.