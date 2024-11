INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, PRESENTA TRABAJO EN CONFERENCIA DE MAMÍFEROS MARINOS EN AUSTRALIA

Entre el 9 y 15 de noviembre recién pasado, en la ciudad de Perth, Australia, se desarrolló la 25th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Culture and conservation: Fishing for change. Entre los variados tópicos tratados en la conferencia, la problemática de la interacción de los mamíferos marinos con pesquerías de todo el mundo, fue uno de los más relevantes.

En la oportunidad, participó el investigador senior del IFOP, Marcelo San Martín, quien presentó el trabajo desarrollado en conjunto con investigadores del grupo Tecpes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, titulado "Assessing the effectiveness of the sea lion exclusion device to reduce the incidental catch in the Chilean hake trawl fishery". El trabajo, que evaluó el desempeño y funcionamiento del dispositivo excluidor de lobos marinos (rejilla con ventana de escape) en una de las pesquerías de arrastre de la zona centro sur de Chile, contó con especial interés por parte de los asistentes a la conferencia, especialmente por tratarse de un trabajo práctico y que mostró, con información científica, la eficiencia de este tipo de dispositivos para reducir la captura incidental de lobos marinos durante la actividad pesquera.

Marcelo San Martín señaló que, "este tipo de eventos son sumamente importantes para compartir las experiencias que se desarrollan a nivel mundial con el objetivo de disminuir el impacto que la actividad pesquera provoca sobre los mamíferos marinos, como también, aquellas orientadas a disminuir los efectos que esta interacción produce sobre la pesca". En la actualidad, Chile mantiene un programa de monitoreo permanente de las capturas incidentales de este grupo de animales en las principales pesquerías por parte de IFOP, destacándose la implementación de medidas regulatorias para reducir el problema por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. San Martín comentó, además, "Esta problemática ha cobrado cada vez más interés, principalmente considerando la reducción global de los recursos marinos (alimento de los mamíferos marinos) y los efectos que ha provocado el cambio climático en los ecosistemas marinos, situación que nos preocupa y ocupa dentro de IFOP".

La participación del investigador, se pudo concretar gracias al apoyo brindado por The Nature Conservancy, en el marco de un acuerdo de colaboración que mantiene con IFOP.