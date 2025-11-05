Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

CONCEJAL GERMÁN FLORES: “EL TIEMPO ME AH IDO DANDO LA RAZÓN DESDE QUE PREGUNTE CÓMO VIVEN, DÓNDE VIVEN Y QUE HACEN LOS MIGRANTES ILEGALES”

​Ante la detención de extranjeros ilegales por tráfico de droga

germanflowers

​Fue en enero del presente año, cuando el concejal de la comuna Germán Flores, llegó hasta la oficina de parte de la Delegación Presidencial para remitir al Delegado, un oficio en cual se refería a su preocupación por la cantidad de migrantes ilegales presente en la zona, mostrando a su vez, las estadísticas oficiales entregadas por el departamento de migraciones de la PDI, en donde según los controles migratorios efectuados entre enero a octubre de 2024, de un total de 1.026 extranjeros controlados, se había detectado la presencia de 322 personas viviendo en forma ilegal, vale decir, más del 25%, lo que a juicio del concejal, era una cifra preocupante.

Fue por tal motivo que en el oficio remitido el Delegado Presidencial, Flores le consulta a la autoridad regional, si existe algún tipo de vigilancia especial que permitían conocer sus movimientos y saber, como por ejemplo, dónde viven, de qué viven, cómo costean sus gastos de alimento, de alojamiento, de vestuarios, considerando que por no tener una situación regular en el país, no pueden trabajar en forma legal, motivo por el cual al concejal le nacían las dudas sobre cómo pueden sobrevivir los ilegales sin tener ingresos.

“Lamentablemente lo que denunciamos en esa oportunidad, hoy se hace realidad, pues no es casual que en menos de una semana las policías hayan detenido a dos extranjeros (un hombre y una mujer), intentando ingresar al “mercado local”, más de 12 kilos de cocaína, lo que no deja de ser alarmante, puesto que, en las mayorías de los comisos de droga hechos en la región, los traficantes han sido extranjeros ilegales. Basta conocer la realidad de la cárcel local, en donde la gran parte de los internos por ley 20 mil, son extranjeros.

“Por eso digo, que el paso del tiempo y de las evidencias conocidas en las últimas semanas y meses, me ha ido dando la razón en cuanto a las preguntas que hice en esa oportunidad, pues si bien, no todos los migrantes ilegales se vinculan a hechos delictivos, hay una cantidad no menor que sí están presente en la zona cometiendo delitos, principalmente dedicados el tráfico de droga”. Señaló el concejal.

Flores es tajante en señalar que la migración ilegal no puede seguir romantizándose, debe ser controlada y que debemos poner atajo a este flagelo, de lo contrario entraremos en un callejón sin salida, del cual, sin duda, nos vamos a arrepentir, habiendo poder salvado lo que aún tenemos, pero para eso se necesita voluntad real. “Si me pregunta qué propongo para controlar la migración ilegal como primera medida, de inmediato invito a las autoridades de Gobierno a sumarse hoy al proyecto de ley sobre el listado de pasajeros que estamos impulsando, por el cual ningún personero del gobierno regional se ha pronunciado, también invito a sumarse a la ley del control biométrico y que ayuden a impulsar un proyecto para dotar a las policías y a aduana de tecnologías, por ejemplo la adquisición de escáneres portátiles, pero algo debemos hacer ya, mañana será tarde” concluyó.







WhatsApp Image 2025-11-05 at 6

DAVOR, EL PERIODISTA MAGALLÁNICO QUE HOY ES CONDUCTOR EN TVN: "SIEMPRE RECORDARÉ MIS RAÍCES"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

FOTO GRUPAL FERIA H2V
nuestrospodcast
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernacmagallanesmenstrual

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales