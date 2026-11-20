En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, el senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, logró la aprobación de una glosa presupuestaria que garantiza recursos por $2.556.844.000 destinados al funcionamiento del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.



La asignación directa 2027 representa un incremento de $71.576.000 respecto a los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2026. Esto con el fin de otorgar mayor estabilidad financiera a la institución regional que brinda atenciones gratuitas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



Al respecto, el senador Karim Bianchi valoró el respaldo transversal obtenido durante la tramitación parlamentaria y destacó el impacto directo que esta medida tiene para las familias y trabajadores del recinto austral: "Se ratifica lo logrado en varios años; se ha asegurado esta glosa que permite dar tranquilidad a la gente que se atiende y a la gente que trabaja en el centro, así que son muy buenas noticias para esta jornada que vamos a vivir el sábado".



Por su parte, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, ratificó el compromiso del Ejecutivo con la obra social y reconoció las gestiones impulsadas por el legislador en el Congreso: "Con mucha alegría comparto esta muy buena noticia de que se han incorporado al presupuesto del Ministerio de Salud estos recursos para el financiamiento de la maravillosa obra que realiza el Club de Leones Cruz del Sur en Magallanes, en favor de las personas que necesitan de atenciones de salud fruto de su situación de discapacidad. Muchas gracias al senador Karim Bianchi por su preocupación, por su interés y por su trabajo para materializar esta importante indicación".



Con esta confirmación, y tras el reciente homenaje rendido por la sala del Senado a los cuarenta años de trayectoria de la institución, el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur consolida el respaldo institucional necesario para proyectar su labor terapéutica en la zona extrema, reafirmando la importancia de garantizar recursos permanentes para la rehabilitación integral en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

