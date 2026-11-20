¿Qué significa habitar un territorio entre la orilla y la estepa? ¿Qué saberes, historias y formas de relacionarnos con el paisaje permanecen en sus habitantes? Estas preguntas han movilizado el trabajo de Rancho Museo, una plataforma de activación comunitaria de sitio específico, que propone imaginar un museo expandido sobre el territorio, construido a partir del encuentro entre comunidades, paisaje y creación colectiva.

Durante 2026, en el marco del proyecto Hacia la creación del Rancho Museo junto a la comunidad de San Gregorio (financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes, convocatoria 2026), se desarrolló un programa de convivencia y experimentación junto a estudiantes de Villa Punta Delgada. A través de diálogos intergeneracionales, mapeo colectivo y creación de relatos plásticos y audiovisuales, se exploraron distintas maneras de observar, interpretar y compartir este particular hábitat, en cuya costa se emplazan múltiples ranchos que sirven de refugio para el desarrollo de oficios de recolección y para el compartir comunitario, dos elementos que inspiran la creación de un "museo expandido".

La apertura de procesos de Rancho Museo propone una muestra impermanente y nómada. Será una instancia abierta al público general, para dar a conocer los resultados y experiencias de este primer ciclo de trabajo, materializados en una primera publicación de pequeño formato. Este viernes 20, la primera exhibición tuvo lugar en San Gregorio junto a la comunidad participante de la escuela y el recolector Luis Burgos.

La muestra se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre a las 17.30 horas en el Museo de Historia Natural de Río Seco, para compartir una experiencia que busca abrir nuevas preguntas sobre las formas de investigar, conservar y, principalmente, sobre la idea de habitar colectivamente un territorio.





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