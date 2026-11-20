Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

La solidaridad que caracteriza a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes también estuvo presente en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, donde el miércoles 18 de noviembre integrantes del Club de Leones Cruz del Sur realizaron una venta de bonos de contribución, contando con el respaldo de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile.

Durante la visita, personal militar y civil de la Unidad adquirió números de la tradicional rifa, sumándose a una campaña que, año tras año, moviliza a la comunidad magallánica y se ha convertido en una de las expresiones más representativas de la identidad y el espíritu solidario de la región.

Los fondos reunidos permiten financiar el funcionamiento de los centros de rehabilitación de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, establecimientos que brindan atención especializada a personas con enfermedades degenerativas, condiciones de origen genético o secuelas de accidentes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Esta colaboración refleja el compromiso de la Fuerza Aérea de Chile con una causa profundamente arraigada en Magallanes, mediante el aporte voluntario de sus integrantes a una labor que proporciona oportunidades de tratamiento y recuperación a pacientes de distintas localidades de la zona austral.

Cabe destacar que la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación tendrá su evento central el sábado 21 de noviembre, ocasión en la que la IVª Brigada Aérea representará a la FACH y hará entrega del monto recaudado por la Unidad. Durante la misma jornada también se efectuará el sorteo de la rifa organizada por el Club de Leones Cruz del Sur.