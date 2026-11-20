Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la productora audiovisual y gestora cultural Royerliz García dio a conocer los detalles de una convocatoria que contempla 15 cupos gratuitos para participar en un taller de formación en producción ejecutiva cinematográfica, iniciativa que llegará por primera vez a la Región de Magallanes.

La actividad corresponde a la tercera edición de este programa formativo, que anteriormente se realizó en la Región de Aysén. Su desarrollo responde a la necesidad de ampliar las oportunidades de capacitación en el ámbito audiovisual, especialmente en áreas vinculadas con la gestión y producción ejecutiva, donde existe una oferta formativa más limitada en comparación con otras disciplinas creativas.

El taller está dirigido a realizadores, productores y personas interesadas en adquirir conocimientos sobre el rol de la producción ejecutiva, función que comprende el acompañamiento de un proyecto audiovisual desde su etapa inicial hasta su materialización y posterior llegada al público.

Entre las principales materias que aborda esta especialidad se encuentran la planificación de proyectos, elaboración de presupuestos, búsqueda de financiamiento, postulación a fondos concursables, desarrollo de coproducciones, ejecución de las producciones y estrategias de distribución y circulación de las obras.

Descentralización y fortalecimiento del sector audiovisual regional

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es contribuir a la descentralización de las oportunidades de formación, acercando conocimientos especializados a territorios donde habitualmente existe una menor oferta de capacitación en el ámbito audiovisual.

Durante la entrevista, García destacó la importancia de generar instancias que permitan fortalecer las capacidades de los trabajadores y creadores regionales, considerando las características geográficas de territorios extensos como Aysén y Magallanes, donde muchas veces quienes desarrollan actividades similares no cuentan con espacios suficientes para conocerse, vincularse y trabajar colaborativamente.

La experiencia de las dos ediciones anteriores en Aysén permitió observar resultados que fueron más allá de la formación individual de los participantes. Uno de los ejemplos mencionados fue la creación de la cooperativa audiovisual cultural Aguacero, integrada por cuatro personas que participaron en la segunda versión del taller y que durante este año lograron concretar su primer Festival de Cine Efímera.

Este antecedente refleja el potencial de las instancias formativas para promover la asociatividad, generar redes de colaboración y fortalecer el desarrollo de iniciativas culturales desde las propias regiones, permitiendo que los proyectos y talentos locales encuentren espacios para crecer.

Nuevos formatos y oportunidades para productores independientes

Otro de los temas abordados fue la evolución del sector audiovisual chileno durante los últimos diez años, periodo en el que se ha ampliado considerablemente la variedad de formatos y plataformas disponibles para la creación y difusión de contenidos.

Actualmente, la producción audiovisual no se concentra exclusivamente en las películas destinadas a las salas de cine, sino que también incorpora podcasts, contenidos para redes sociales y otras plataformas digitales que permiten llegar a públicos específicos.

Esta transformación ha abierto nuevas posibilidades para los productores independientes, quienes pueden desarrollar proyectos de acuerdo con sus propios intereses, explorar distintos formatos y establecer una relación más directa con sus audiencias.

En ese contexto, la formación en producción ejecutiva busca entregar herramientas que permitan comprender las distintas etapas de desarrollo de una obra audiovisual, independientemente del formato o plataforma en que posteriormente sea difundida.

Seis bloques de formación durante diciembre

Respecto de la ejecución del taller, Royerliz García informó que las clases se realizarán presencialmente en Punta Arenas entre el 1 y el 10 de diciembre de 2026, mediante una modalidad intensiva.

Las jornadas se desarrollarán entre las 9:00 y las 18:00 horas, con una pausa destinada al almuerzo. El programa contempla seis bloques de contenidos que permitirán abordar diferentes dimensiones de la producción ejecutiva cinematográfica.

Entre las materias consideradas se encuentran la introducción al rol de la producción ejecutiva, elaboración de presupuestos, levantamiento de financiamiento y coproducciones. También se incorporarán contenidos relacionados con aspectos legales, derechos de autor, contrataciones y formalización de proyectos audiovisuales.

La formación incluirá además herramientas vinculadas con la distribución y circulación de obras, junto con la preparación y presentación de proyectos ante distintas instancias de financiamiento y desarrollo.

La iniciativa también busca ampliar la perspectiva profesional de quienes participan, considerando que la producción ejecutiva no solamente representa una función administrativa, sino que constituye una parte fundamental del proceso creativo, al permitir que las ideas puedan transformarse en proyectos concretos y llegar a sus públicos.

Apoyo para participantes de otras comunas

Con el propósito de facilitar la participación de personas de distintos puntos de la región, la organización dispondrá de apoyo en transporte, alimentación y alojamiento para quienes resulten seleccionados y residan fuera de la comuna de Punta Arenas.

Esta medida busca ampliar el alcance territorial de la convocatoria y permitir que interesados de otras localidades de Magallanes puedan acceder a la formación presencial, sin que los costos asociados al traslado y permanencia en la capital regional representen una barrera.

De esta manera, la iniciativa apunta a incorporar participantes de diferentes comunas y fortalecer los vínculos entre quienes trabajan o tienen interés en desarrollar proyectos audiovisuales en el territorio.

Requisitos y proceso de postulación

La convocatoria considera 15 cupos gratuitos y establece dos requisitos principales: ser mayor de edad y contar con algún tipo de vínculo o experiencia en el ámbito audiovisual. No es necesario tener experiencia específica en producción ejecutiva, por lo que también pueden postular personas que estén comenzando su trayectoria en el sector y busquen ampliar sus conocimientos.

De acuerdo con lo informado durante la entrevista, el proceso de postulación cerrará el lunes 23 de noviembre de 2026, por lo que las personas interesadas todavía cuentan con algunos días para presentar sus antecedentes.

Las postulaciones pueden realizarse a través del enlace difundido en el sitio web de Polar Comunicaciones. También es posible solicitar el formulario y resolver consultas mediante el Instagram de Reverso Cine, @reversocine, o escribiendo al correo electrónico [email protected].

Con esta tercera edición y su primera realización en Magallanes, el programa busca contribuir al fortalecimiento del sector audiovisual regional, entregando herramientas para la gestión de proyectos, promoviendo nuevas redes de colaboración y ampliando las posibilidades de desarrollo para los realizadores y productores locales.



