La subcomisaria Nicole Santis Aguayo, integrante de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones, abordó el despliegue investigativo de su unidad y la prevención de riesgos digitales en la región de Magallanes. Durante una nueva edición del programa Conexión PDI, Policía Investigativa al Servicio de Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones, la oficial detalló los desafíos de proteger a niños, niñas y adolescentes en el territorio austral.

Tras 11 años de trayectoria en la Brigada de Homicidios Metropolitana en Santiago, la oficial arribó en junio a Punta Arenas para sumarse a una unidad especializada que cubre las cuatro provincias magallánicas. Según explicó la subcomisaria, los abusos sexuales concentran el mayor número de denuncias en la zona, labor que ejecutan de manera coordinada con el Ministerio Público y peritos del Laboratorio de Criminalística mediante el levantamiento científico de evidencia en el sitio del suceso.

Asimismo, la detective advirtió sobre los peligros que enfrentan los menores en redes sociales y videojuegos en línea, espacios utilizados por adultos para cometer delitos como el grooming. En esa línea, recomendó a padres y cuidadores supervisar horarios y plataformas, pero enfatizó que fomentar la confianza familiar resulta clave para que los jóvenes alerten situaciones sospechosas y realicen las denuncias correspondientes en cuarteles policiales, Fiscalía o mediante el portal Fiscalía en Línea.

En el espacio Conexión PDI, la oficial también destacó el rol estratégico que cumplen los agentes policiales en apoyo a las brigadas especializadas, el control migratorio y las labores periciales en Magallanes. Al respecto, recordó que el proceso de postulación al Centro de Capacitación Profesional (Cecapro) contempla dos años de formación técnico-profesional —con un primer año de internado que desde 2027 se impartirá en Talcahuano— para jóvenes de entre 18 y 30 años con vocación de servicio público.





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