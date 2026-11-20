​Con más de 20 años de compromiso, los Caminantes de Posesión ya viven su desafío 2026 para transitar por la ruta y recaudar dinero para colaborar con las Jornadas por la Rehabilitación.



El grupo de trabajadoras y trabajadores de Enap, este año está compuesto por Yohana Vera, Francis Sánchez y Mauricio Morales, quienes caminarán más de 200 kilómetros por la ruta que une Posesión y Punta Arenas.



Para comenzar con la travesía, el miércoles 18 realizaron una salida simbólica desde el Edificio Central de Enap en Punta Arenas, donde sumaron nuevos aportes; y luego se trasladaron a Posesión para comenzar con el inicio del recorrido este jueves. En total, son tres días de caminata por la ruta, enfrentando las diferentes condiciones climáticas propias de la región.



“Estamos muy confiados en que nos irá bien. El llamado es a que todas y todos colaboren porque es una muy linda obra lo que hace el Centro de Rehabilitación en Magallanes, donde atienden a muchas personas, sin discriminar. Les invitamos a que puedan colaborar, aunque sabemos que este año ha sido más complejo para muchos”, expresó Morales.



Desde febrero a la fecha, los Caminantes han desarrollado diversas actividades en Posesión, ofreciendo campeonatos deportivos, actividades recreativas y encuentros de camaradería que permiten recaudar dinero durante el año; también habrá algunos aportes de empresas colaboradoras. “Estamos muy contentos como Caminantes, como grupo de trabajo, ya que durante el año hemos realizado muchas actividades y esperamos que la gente se siga sumando a esta noble causa que nos motiva como región. En los distintos centros se atiende no solo a personas de Magallanes, sino de Argentina y otras partes del país, así que el llamado es a colaborar”, enfatizó Sánchez, quien también agradeció el apoyo que todos los años reciben de Carabineros de Chile para acompañarlos en ruta.



La llegada de los/as Caminantes será este sábado a las 14:00 horas, en el gimnasio Cordenap (Av. Bulnes con Kuzma Slavic), lugar donde se realizará el conteo final de lo recaudado durante el año y el dinero que recibido en ruta. Posteriormente, tanto los Caminantes, como ejecutivos/as de la empresa, y los Sindicatos de Trabajadores y de Profesionales, participarán en el cierre de las Jornadas por la Rehabilitación, donde entregarán el aporte total de todos quienes forman parte de Enap Magallanes.

