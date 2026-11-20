​En una jornada informativa y participativa, representantes de empresas de distintos sectores productivos de la región participaron en el Encuentro de Empresas 2026, instancia organizada por la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Punta Arenas en el marco del Programa FOMIL 2026, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el mundo público y privado en materia de empleo.



Durante la jornada, SENCE Magallanes expuso los principales instrumentos disponibles para apoyar a las empresas en la contratación de trabajadores, destacando los beneficios asociados a subsidios e incentivos al empleo.



Asimismo, la directora regional (s), Doris Manquian Cuminao, relató los principales énfasis y desafíos impulsados por el Gobierno en materia de empleo, capacitación e intermediación laboral y el rol que el SENCE tendrá en la estrategia Empleo 360.



“Para nosotros representa un tremendo desafío que tomamos con mucha responsabilidad y optimismo, estamos en una etapa de rediseñar nuestros programas para generar más y mejores oportunidades para las personas de la región y para eso también es fundamental contar con las empresas ya que son muy relevantes, sobre todo atendiendo a la realidad del país en materia se desempleo, en que nuestros instrumentos y subsidios para fomentar la empleabilidad están disponibles”, destacó la directora.



El Encuentro de Empresas forma parte de las acciones que buscan fortalecer la articulación entre las instituciones públicas y el sector productivo, promoviendo espacios de colaboración que permitan responder de mejor manera a las necesidades del mercado laboral regional.



Participaron representantes de empresas como Frigorífico Simunovic, Concremag, Grupo Eulen, ASMAR, Dreams, Hotel Río Serrano, Nandwani, EBCO, Global Pesca, Instituto Británico, Securitas, Austro Chile y Ultraport, quienes pudieron resolver consultas y conocer las herramientas disponibles para apoyar sus procesos de contratación y desarrollo de capital humano.



Gerardo Cárdenas, Encargado OMIL Punta Arenas, señaló "Valoramos profundamente la participación de las empresas locales en este espacio. Gracias al trabajo conjunto con SENCE mediante el convenio FOMIL, seguimos consolidando una red de colaboración clave para impulsar la capacitación y conectar las necesidades del sector productivo con el talento laboral de Punta Arenas”, destacó Cárdenas.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó que instancias como estas son las que permiten generar redes de colaboración y avanzar en el objetivo común de impulsar la empleabilidad, la capacitación y el crecimiento económico de la región.



"Este encuentro nos permite acercar las herramientas que el Estado pone a disposición del sector productivo, especialmente los subsidios a la contratación, la capacitación y los mecanismos de intermediación laboral, para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de trabajo. Precisamente, ese es uno de los objetivos que buscamos fortalecer a través de nuestra estrategia Empleo 360: avanzar hacia una gestión más integral del empleo, que conecte las necesidades de las empresas con las capacidades de nuestros trabajadores y trabajadoras", destacó la máxima autoridad del Trabajo en la región.



La actividad también incluyó una presentación del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la normativa vigente sobre habilitación laboral de personas extranjeras, entregando información útil para empleadores y empleadoras de Magallanes.



