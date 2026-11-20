Con profunda preocupación he seguido las noticias que dan cuenta de la grave crisis que enfrenta la Fundación CEQUA, institución científica nacida en nuestra región en 2002, cuyo trabajo durante más de dos décadas ha contribuido significativamente al conocimiento de Magallanes y la Antártica Chilena.



Habiendo trabajado profesionalmente en CEQUA entre los años 2013 y 2017, puedo dar testimonio del enorme esfuerzo realizado por investigadores, profesionales, administrativos y directivos para desarrollar ciencia desde Magallanes y para Magallanes, muchas veces enfrentando limitaciones presupuestarias que eran compensadas con compromiso, creatividad y vocación de servicio público.



Por eso resulta impactante conocer la desvinculación de 13 profesionales y administrativos tras la pérdida de financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), situación que amenaza la continuidad de una institución que constituye parte importante del patrimonio científico de nuestra región.



Sin embargo, lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador regional, Jorge Flies Añón, quien calificó esta crisis como una «crónica de algo anunciado», atribuyendo parte de las dificultades a los estatutos de CEQUA, elaborados antes de su administración, y sosteniendo que las instituciones originalmente participantes habrían quedado marginadas de las decisiones institucionales.



Frente a tales afirmaciones, considero necesario aportar algunos antecedentes jurídicos y documentales que permiten examinar esta explicación con mayor profundidad.



PRIMERO: LOS ESTATUTOS DE CEQUA NO EXCLUÍAN AL GOBIERNO REGIONAL.



La Fundación CEQUA fue constituida jurídicamente en 2005, mediante un esfuerzo conjunto de instituciones públicas, académicas y científicas. Sus fundadores fueron la Universidad de Magallanes y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), incorporándose también, en calidad de adherentes, el Gobierno Regional, CONICYT y, originalmente, el Instituto Antártico Chileno (INACH).



Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2013, repertorio N.º 2922-13, otorgada ante el notario público Edmundo Correa Paredes, se aprobó una importante reforma de sus estatutos, precisamente destinada a resolver dificultades jurídicas e institucionales relacionadas con la composición y participación de organismos estatales en la Fundación, retirándose INACH.



Esta reforma estableció expresamente, en su artículo undécimo, que el Consejo Directivo estaría integrado por ocho directores titulares, distribuidos de la siguiente manera:



Dos designados por la Universidad de Magallanes.

Dos designados por el Instituto de Fomento Pesquero.

Tres representantes del Gobierno Regional, designados por el Consejo Regional a proposición del intendente regional, conforme a la institucionalidad entonces vigente.

Un representante del ámbito social y económico regional, designado por el intendente.



Es decir, de los ocho integrantes del directorio, tres representaban directamente al Gobierno Regional y la designación de un cuarto designado directamente del intendente regional, aunque este último representaba al ámbito social y económico.



Por tanto, resulta difícil aceptar, sin mayores antecedentes, la afirmación de que el Gobierno Regional se encontraba marginado de las decisiones de CEQUA.



Cabe preguntarse: ¿cuándo propuso el gobernador Jorge Flies al Consejo Regional la designación o renovación de los representantes del Gobierno Regional ante CEQUA, desde que asumió sus funciones en 2021?



Un antecedente especialmente revelador consta en el certificado oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, emitido el 15 de marzo de 2026, folio N.º 500685453369, que señala que la última elección directiva comunicada de CEQUA se efectuó el 27 de noviembre de 2018, por un período de cuatro años.



Es decir, a marzo de 2026 habían transcurrido más de tres años desde el vencimiento del período informado, sin que constara registralmente su renovación.



No se trata simplemente de una formalidad administrativa. La integración y renovación del Consejo Directivo constituye un elemento esencial para el funcionamiento institucional de CEQUA.



¿Cómo se explica que una institución científica de importancia estratégica regional mantuviera semejante situación registral durante tanto tiempo? ¿Qué gestiones efectuaron el Gobierno Regional y las demás instituciones responsables de designar sus representantes para regularizarla?



Y si el Gobernador Regional conocía las dificultades institucionales, ¿por qué no se adoptaron oportunamente las medidas correspondientes, designando al menos a sus representantes en el directorio?



Si las autoridades consideraban que los estatutos dificultaban el funcionamiento de CEQUA, surge otra interrogante igualmente importante: ¿por qué no promovieron oportunamente su modificación, como ya se había hecho en 2013?



SEGUNDO: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NO REEMPLAZA AL DIRECTORIO.



La escritura pública repertorio N.º 844-16, de 4 de abril de 2016, recoge el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo el 9 de abril de 2015, mediante el cual se ratificó a la señora Paola Acuña Gómez como directora ejecutiva de CEQUA y se le confirieron amplias facultades administrativas, laborales y financieras.



Sin embargo, una cuestión es la administración cotidiana de una institución y otra muy diferente su conducción estratégica.



Las atribuciones delegadas a una dirección ejecutiva no eliminan las responsabilidades que los estatutos asignan al Consejo Directivo, particularmente en materia de supervisión, aprobación de presupuestos, definición de prioridades y decisiones institucionales.



Por ello, resulta fundamental conocer qué medidas adoptó el directorio para enfrentar las dificultades financieras, con qué frecuencia sesionó durante los últimos años y qué gestiones realizaron las instituciones llamadas a integrar dicho órgano en el especial el Gobernador Flies de quien dependía directa o indirectamente en la designación de 4 directores de 8.



FINALMENTE:



Si el gobernador Jorge Flies considera que esta crisis constituye la crónica de algo anunciado, corresponde preguntarse quién recibió esos anuncios, cuándo fueron formulados y qué hizo cada autoridad para impedir sus consecuencias.



Por ello, considero necesario que el Gobierno Regional y las demás instituciones participantes den a conocer sus actuaciones y que, de existir antecedentes suficientes, la Contraloría General de la República examine, dentro del ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondían al Gobierno Regional respecto de su participación en CEQUA, particularmente en materia de proposición y designación de representantes ante el Consejo Directivo. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que el artículo 104 de la Ley N.º 19.175 reconoce expresamente a la Contraloría respecto del uso y destino de los recursos de las corporaciones y fundaciones de participación regional, aun cuando sean personas jurídicas de derecho privado.



La ciencia austral no puede depender exclusivamente de la obtención sucesiva de proyectos concursables, sin una estrategia de continuidad institucional. Tampoco podemos permitir que las dificultades presupuestarias terminen destruyendo capacidades científicas que han costado décadas formar.



CEQUA no pertenece a una administración de gobierno, a una autoridad circunstancial ni a una determinada dirección ejecutiva. Su trabajo representa un esfuerzo colectivo de investigadores, instituciones académicas, organismos públicos y de toda una región que necesita conocer, comprender y proteger su territorio.



En Magallanes, donde la investigación del océano, los glaciares, el clima, la biodiversidad y la Antártica tiene además una innegable dimensión soberana y estratégica, debilitar nuestras capacidades científicas también significa debilitar nuestras posibilidades de desarrollo y nuestra presencia efectiva en el extremo austral.



Una crisis puede ser anunciada. Lo que no puede aceptarse es que, después de años de advertencias, nadie explique qué hizo para evitarla.

