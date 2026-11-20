El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardocuestionó duramente el incremento del 2,4% en las tarifas eléctricas que enfrentará Magallanes a partir de enero de 2027, calificándolo de contradictorio e injustificado frente a la realidad energética de la región, especialmente cuando a nivel nacional se anuncian disminuciones en las cuentas de electricidad.

Avendaño sostuvo que no resulta aceptable que Magallanes vuelva a recibir un aumento tarifario mientras otras regiones del país se preparan para beneficiarse de rebajas, advirtiendo que las explicaciones entregadas hasta ahora, relacionadas con el precio de los combustibles, el IPC y la variación del dólar, son insuficientes y no responden a las particularidades del sistema eléctrico regional.

No es válido justificar esta alza por el precio de los combustibles cuando el 84% de la generación eléctrica de Edelmag se realiza con gas. Los magallánicos merecen una explicación clara y transparente, no estamos conectados al sistema eléctrico nacional y tenemos una realidad energética propia que debe ser considerada, por eso, no pueden entregarnos explicaciones generales sin demostrar cómo incide cada uno de estos factores en nuestras cuentas de electricidad, señaló.

El exdirigente puso especial énfasis en la disponibilidad de gas natural en Magallanes, recordando que ENAP mantiene producción de este recurso en la región y que resulta indispensable conocer las condiciones comerciales bajo las cuales se abastece Edelmag.

En ese sentido, planteó la necesidad de transparentar los contratos de suministro, los precios de venta del gas y los mecanismos utilizados para determinar su incidencia en los costos de generación eléctrica.

Asimismo, cuestionó que se invoque el comportamiento del dólar como uno de los factores del incremento sin explicar su impacto efectivo, considerando la participación de Gasco en la comercialización del gas destinado a la generación eléctrica y la necesidad de aclarar qué componentes del suministro están realmente expuestos a la variación de la moneda extranjera.

Vientos Patagónicos: ¿Dónde están los beneficios para los consumidores?

Otro de los cuestionamientos de Avendaño apunta al parque eólico Vientos Patagónicos, iniciativa que lleva aproximadamente seis años incorporada a la matriz energética regional y respecto de la cual, a su juicio, todavía no existe suficiente claridad sobre los beneficios económicos que ha generado para los consumidores.

Recordó que este proyecto está conformado por ENAP, con una participación del 66%, y Pecket Energy, con el 34%, y que recibió financiamiento público, incluyendo un aporte de cinco millones de dólares aprobado por el Gobierno Regional.

En su momento se nos presentó la energía eólica como una alternativa que permitiría diversificar la matriz energética y contribuir a reducir los costos de generación, sin embargo, los magallánicos seguimos enfrentando aumentos en nuestras cuentas. Entonces, corresponde preguntar cuánto ha aportado realmente Vientos Patagónicos, cuánto ha permitido ahorrar y, sobre todo, si esos beneficios se han traspasado a los consumidores, manifestó.

Agregó que los recursos públicos comprometidos en este tipo de iniciativas deben traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía y no quedarse solamente en anuncios o resultados empresariales que los usuarios no logran percibir.

Edelmag registra importantes utilidades mientras aumentan las cuentas

Avendaño también llamó la atención sobre los resultados financieros de Edelmag, señalando que la empresa registró utilidades por $8.066 millones durante 2024, frente a los $5.207 millones obtenidos en 2023, lo que representa un crecimiento cercano al 55%.

A su juicio, estos antecedentes hacen todavía más necesario conocer la estructura de costos de la compañía, sus resultados operacionales y los criterios económicos que justifican los incrementos tarifarios que terminan pagando las familias, trabajadores y pequeñas empresas de Magallanes.

Resulta legítimo preguntarse cómo se explican estas importantes utilidades mientras los usuarios deben seguir absorbiendo aumentos en sus cuentas, no estamos cuestionando que una empresa tenga resultados positivos, sino que exigimos conocer cómo se determinan las tarifas y por qué los consumidores de nuestra región no perciben los beneficios de contar con recursos energéticos propios, enfatizó.

El exdirigente insistió en que no se puede seguir tratando a Magallanes como una región más dentro de las decisiones tarifarias nacionales, sin considerar su aislamiento eléctrico, sus recursos naturales y las condiciones particulares de generación y abastecimiento energético.

Llamado a los parlamentarios y autoridades regionales

Finalmente, Avendaño hizo un llamado a los parlamentarios de Magallanes para que asuman un rol activo y soliciten formalmente los antecedentes técnicos, económicos y comerciales que fundamentan el incremento del 2,4% anunciado para enero de 2027, y cuáles son las razones técnicas y económicas que explican por qué Magallanes enfrenta nuevas alzas mientras otras regiones registran reducciones.

Magallanes necesita una política energética que considere su realidad geográfica y aproveche responsablemente sus propios recursos, no es justo que una región productora de gas, con capacidad de generación eólica y con una empresa estatal como ENAP presente en su territorio, siga recibiendo aumentos en sus cuentas sin una explicación convincente.

Aquí no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo transparencia, responsabilidad y tarifas justas, la energía es un servicio esencial y no puede transformarse en una carga permanente para las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas, los magallánicos tienen derecho a saber por qué pagan más y quién responde por esta situación, concluyó el ex sindicalista.