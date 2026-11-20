​El martes y jueves se realizaron las primeras funciones de la obra “Desapercibidas y otras contradicciones”, financiada por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. La obra tiene una duración de 60 minutos y se estructura en cuadros que transitan entre relatos testimoniales, escenas de memoria corporal y composiciones circenses.



Más de 250 estudiantes y docentes del Instituto Superior de Comercio y del Liceo Sara Braun fueron los primeros en disfrutar del espectáculo y emocionarse con las historias de mujeres que trascienden generaciones.



La actriz y dramaturga Andrea Pereda Negroni es la Directora de “Desapercibidas y Otras Contradicciones”. Finalizada la primera función y con un público escolar aún reflexivo, Pereda explicó que estaba muy agradecida, “del público, del equipo de Circo del Sur, ya que ha sido un hermoso proceso y estoy muy contenta de la emoción que se generó en el grupo de estudiantes. Creo que eso es lo que busca la obra, hacernos reflexionar, emocionarnos y poner en valor historias de mujeres que aquí habitan, así que estoy muy feliz”.



Además, señaló que aunque es la tercera vez que dirige una obra, es la que siente más propia. “Hemos trabajado desde la libertad creativa y desde el aporte que cada una puede hacer para generar una escena. Mi trabajo fue ordenar, más que imponer una idea y esto lo rescato, porque creo que marca una forma de dirigir que quiero seguir cultivando”.



Posterior al espectáculo, se realizó un espacio de mediación, donde profesores y estudiantes pudieron recordar y escribir el nombre de aquellas mujeres desapercibidas, pero que son o fueron muy importantes para sus vidas. “Soy resiliente como mi mamá”, “soy la valentía de mi abuela Eliana”, “soy la fuerza de mi abuela”, “soy la libertad de mi hermana”, fueron algunos de los mensajes escritos en una de las estructuras que estaba a un costado del escenario.



“Yo me sentí reflejada en mi mamá. Ella ha sido muy fuerte y lo da todo por mi”, explicó Dana Galeano Sánchez de 2do medio del Liceo Sara Braun. Además de señalar que la obra le pareció muy interesante, porque “hablaban de muchas historias y uno podía interpretarlas de varias maneras”.



Por su parte, Martina Segovia de 1ero medio quedó sorprendida con la atención y el respeto de sus compañeros. “Me gustó todo. Me sorprende que el liceo fue muy respetuoso con estas actividades. Me gustaron las telas y cuando empezaron a hacer acrobacias, eso me gustó mucho”.



Patricia, profesora del INSUCO se acercó a las interpretes para manifestarles su agradecimiento por el espectáculo, ya que se sintió muy representada. “Es una mezcla de todas las angustias, de todas las luchas que han tenido que levantar las mujeres. Fue impactante y me llamó la atención que los niños y niñas estuvieron todo el rato muy concentrados, pendientes de lo que pasaba”.



“Desapercibidas y Otras Contradicciones” es una creación de Circo del Sur que combina disciplinas aéreas con disciplinas de suelo, música en vivo y un trabajo audiovisual. Se realizarán funciones abiertas a la comunidad (Mayores de 14 años) los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre a las 17:00 y 20:00 horas en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O’Higgins 655.



La próxima semana, se realizarán nuevas funciones para escolares, finalizando el día domingo 29 de noviembre con dos funciones para público general a las 17:00 y 20:00 horas en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur. Para más información, se invita a revisar el Instagram @circodelsur.



