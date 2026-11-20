El congelamiento de redes domiciliarias de agua potable durante los meses de invierno, es un problema histórico y recurrente para quienes habitan en la Patagonia. Para responder a este desafío, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG), está desarrollando el proyecto "Prototipo Automático e Innovador de Aislación y Calefacción para Tuberías y Medidores en Espacios Reducidos, para la Continuidad de Redes de Agua Potable en Zonas de Clima Extremo".

La iniciativa —financiada por el fondo Desafíos Públicos 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)— tiene como institución mandante a la Municipalidad de Cabo de Hornos. En el contexto del cierre de la Fase 2 del concurso, el equipo de investigación realizó un simposio en dependencias municipales de Puerto Williams para dar a conocer a la comunidad, a las autoridades locales y a la comisión evaluadora, los avances técnicos, los resultados de terreno y las proyecciones futuras del dispositivo. La actividad fue replicada en Punta Arenas.

"Para mí, lo más importante fue obtener resultados que son perfectamente transferibles a la sociedad civil", afirmó el vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado de la UMAG, Dr. Máximo Frangópulos.

De los ensayos de laboratorio a la prueba de fuego

Uno de los principales hitos alcanzados durante esta segunda etapa, fue la transición desde ambientes de prueba controlados hacia la validación operacional en condiciones climáticas reales. Según explicó la directora del proyecto y académica de la UMAG, Dra. Daniela Navarro Pérez, mientras que la Fase 1 estuvo centrada en ensayos de laboratorio, la Fase 2 permitió instalar y testear los prototipos en viviendas habitadas de Puerto Williams, Puerto Toro y en las dependencias del Instituto de la Patagonia en Punta Arenas.

Durante los meses de julio y agosto, el sistema automatizado fue sometido a severos eventos de heladas con temperaturas bajo cero. Los datos telemétricos recopilados y las encuestas aplicadas a los vecinos propietarios, confirmaron que las tuberías y medidores equipados no registraron ningún evento de congelamiento, garantizando el suministro ininterrumpido de agua potable.

La directora destacó además su resistencia. "Nos están pidiendo una durabilidad de cinco años, pero el prototipo puede llegar fácilmente a 10 o 15 años. Por supuesto, con un buen mantenimiento. Si bien tiene componentes críticos, su materialidad está hecha para que dure muchos años en la intemperie".

Con el propósito de afianzar la apropiación comunitaria, el equipo investigador dictó capacitaciones técnicas a profesionales municipales y a las familias participantes, entregando manuales de usuario. Además, tras el consentimiento de los propietarios, dos de las unidades instaladas permanecerán operativas durante todo un año para recopilar mediciones en línea continuas que respalden el paso a la Fase 3 del concurso ANID. La tercera etapa depende de una nueva postulación.

Escalabilidad geográfica y protección de la propiedad intelectual

El impacto del proyecto trasciende las fronteras locales de Puerto Williams. Fernanda Álvarez Amigo, profesional de la Dirección de Innovación y Transferencia de la UMAG, enfatizó que la meta final del programa Desafíos Públicos al concluir la Fase 3 es la consolidación de una empresa de base tecnológica (spin-off en I+D) que elabore un prototipo comercial accesible para la población.

Aunque el desarrollo responde primariamente a las necesidades de la comuna de Cabo de Hornos, el modelo de masificación contempla extender la cobertura hacia la totalidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Región de Aysén, las zonas cordilleranas del país e incluso la Patagonia Argentina, donde el congelamiento de infraestructuras hídricas es una constante invernal.

Para resguardar los activos tecnológicos desarrollados por el proyecto, la Dirección de Innovación trabaja en una estrategia integral de propiedad intelectual. Actualmente, ya se encuentra definida y en proceso de registro formal ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) la marca del dispositivo, junto a la tramitación de derechos de autor. Asimismo, el equipo realiza estudios de vigilancia tecnológica para definir la factibilidad de patentes de invención o modelos de utilidad, evaluando además la incorporación de módulos de inteligencia artificial para la gestión del sistema durante la tercera etapa.

El equipo multidisciplinario que lidera la Dra. Navarro, está integrado por los profesionales e investigadores Hugo Llerena, Dra. Yasna Segura, Dr. Iván Andrade, Liz Casanueva, María Luisa Ojeda, Roberto Carvajal Navarrete y Marcelo Gatica Ruedlinger.