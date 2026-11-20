La enfermera del programa bariátrico, Pamela Salazar, abordó en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el aumento de casos de diabetes en personas jóvenes, la importancia de los controles preventivos y las alternativas de atención disponibles para pacientes de distintas localidades de Magallanes.

La importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento profesional en el tratamiento de la obesidad y la diabetes fueron los principales temas abordados esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, que contó con la participación de Pamela Salazar, enfermera del programa bariátrico de Clínica Red Salud Magallanes.

Durante la conversación, la profesional manifestó su preocupación por el aumento de diagnósticos de diabetes en personas cada vez más jóvenes, incluyendo adolescentes de alrededor de 15 años. Esta situación estaría relacionada con diversos factores, entre ellos la obesidad, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y los antecedentes genéticos, elementos que hacen necesario fortalecer las medidas preventivas y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud.

Salazar explicó que la diabetes y la obesidad son condiciones que pueden estar estrechamente relacionadas, por lo que el trabajo del programa bariátrico no se limita exclusivamente a pacientes que buscan someterse a una intervención quirúrgica, sino que también considera a personas que requieren evaluación médica, tratamiento y orientación para modificar sus hábitos de vida.

Equipo multidisciplinario para tratar la obesidad y la diabetes

Uno de los aspectos destacados durante la entrevista fue el trabajo multidisciplinario que desarrolla Red Salud Magallanes para abordar estas patologías. El programa cuenta con médicos nutriólogos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos y profesionales de enfermería, quienes cumplen distintas funciones en el proceso de evaluación, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Mientras los médicos nutriólogos realizan las evaluaciones y determinan los tratamientos correspondientes, las nutricionistas entregan educación alimentaria y orientación sobre los cambios necesarios en la dieta. A su vez, el área de kinesiología trabaja en la incorporación de actividad física, mientras que psicología y enfermería complementan el acompañamiento de los pacientes.

Desde el área de enfermería, Pamela Salazar explicó que una parte importante del trabajo consiste en educar a las personas respecto de sus tratamientos, la correcta administración de insulina, los horarios de los medicamentos y los cuidados que deben mantener para evitar descompensaciones.

La profesional también recalcó que el acompañamiento debe considerar las particularidades de cada paciente, ya que tanto la obesidad como la diabetes requieren un abordaje integral y sostenido en el tiempo.

Aumento de diagnósticos y necesidad de controles preventivos

Otro de los puntos centrales fue la importancia de detectar oportunamente la diabetes, considerando que durante sus primeras etapas puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes. En muchos casos, las personas desconocen que presentan alteraciones en sus niveles de glucosa hasta que comienzan a experimentar síntomas asociados a una elevada concentración de azúcar en la sangre.

Frente a este escenario, la enfermera llamó a no esperar la aparición de molestias para acudir a un centro asistencial y realizarse los exámenes correspondientes. También destacó la relevancia de considerar los antecedentes familiares, especialmente cuando existen padres con diabetes, ya que el componente genético puede aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Red Salud Magallanes dispone de alternativas para realizar evaluaciones preventivas y mantiene convenios con empresas para facilitar este tipo de controles. La detección de posibles alteraciones permite orientar a los pacientes y derivarlos oportunamente hacia los profesionales que correspondan.

La prevención adquiere especial importancia debido a las complicaciones que puede generar la diabetes cuando no recibe un tratamiento adecuado. Entre sus posibles consecuencias a largo plazo se encuentran el daño renal y las alteraciones en la visión, por lo que resulta fundamental mantener controles periódicos y cumplir las indicaciones médicas.

Telemedicina para pacientes de distintas localidades de Magallanes

Durante la entrevista también se destacó la disponibilidad de consultas mediante telemedicina, una alternativa que busca facilitar el acceso a especialistas, especialmente considerando el déficit de médicos nutriólogos y las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos habitantes de la región.

Pamela Salazar explicó que el programa atiende a pacientes provenientes de distintas localidades, entre ellas Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams e incluso Isla Dawson. En ese contexto, la atención a distancia permite que las personas puedan mantener sus controles y acceder a orientación profesional sin necesidad de trasladarse hasta Punta Arenas.

Para solicitar una consulta, los interesados deben ingresar al sitio web de Red Salud, dirigirse a la sección de servicios y seleccionar la opción de telemedicina. Desde allí pueden acceder al portal de pacientes, completar los antecedentes solicitados y buscar una hora en el área correspondiente.

La profesional informó que las consultas de nutriología mediante telemedicina tienen un valor de $36.000. En cuanto a las atenciones presenciales, las consultas de nutriólogas fluctúan entre $54.000 y $65.000, mientras que las consultas de nutricionistas cuentan con un valor preferencial de $25.000 para pacientes Fonasa, según lo informado durante el programa.

Uso responsable de medicamentos y cambios en los hábitos de vida

Otro tema abordado fue la utilización de medicamentos e inyecciones para bajar de peso, cuya difusión ha aumentado considerablemente a través de redes sociales y campañas de marketing.

Al respecto, Salazar advirtió sobre la importancia de que estos tratamientos sean indicados y supervisados por profesionales de la salud, evitando la automedicación o el uso de fármacos sin una evaluación previa. Si bien existen medicamentos que contribuyen a disminuir el peso corporal y que también se utilizan en el tratamiento de la diabetes, su administración debe formar parte de un proceso integral.

Este proceso debe incluir modificaciones en la alimentación, actividad física regular y seguimiento médico, además de la participación de los distintos profesionales del equipo multidisciplinario. La utilización de medicamentos por sí sola no garantiza resultados sostenidos si no está acompañada de cambios en las conductas cotidianas.

La enfermera también enfatizó la necesidad de mantener la continuidad de los tratamientos farmacológicos, especialmente en pacientes con diabetes, ya que interrumpir o modificar las indicaciones médicas puede provocar descompensaciones y aumentar los riesgos asociados a la enfermedad.

En este sentido, el programa bariátrico incorpora educación y acompañamiento para que los pacientes comprendan su condición, asuman un rol activo en su recuperación y mantengan los cuidados necesarios a largo plazo.

Información sobre cirugía bariátrica y prestaciones disponibles

Durante el espacio radial también se recordó que Red Salud dispone de información en su plataforma digital sobre el programa bariátrico, incluyendo los distintos tipos de cirugías, los criterios de evaluación, las etapas de preparación, los factores de riesgo y la posibilidad de solicitar presupuestos.

La atención no está dirigida únicamente a quienes tienen indicación de cirugía, sino que también considera a personas que requieren tratamiento médico para la obesidad y seguimiento profesional. El objetivo es entregar alternativas de atención de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada paciente.

Asimismo, se destacó que Clínica Red Salud Magallanes cuenta con otras prestaciones, entre ellas toma de muestras, banco de sangre, vacunatorio, procedimientos y distintas especialidades médicas, cuyos servicios y disponibilidad pueden revisarse a través de su sitio web.

Canales de contacto para la comunidad

Al finalizar la entrevista, Pamela Salazar invitó a la comunidad magallánica a acercarse al equipo del programa bariátrico para resolver dudas, solicitar información y conocer las alternativas disponibles para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Para ello, se encuentra habilitado el WhatsApp del programa de obesidad de Red Salud Magallanes, correspondiente al número +56 9 4404 0478, mediante el cual las personas pueden establecer contacto con el equipo y recibir orientación sobre las atenciones.

La participación de la profesional se enmarcó en el espacio de vinculación de Clínica Red Salud Magallanes con la comunidad, institución que recientemente fue distinguida como la clínica con mejor reputación de la región en el ranking Mercosalud 2026, reconocimiento que fue difundido el pasado 17 de noviembre.

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