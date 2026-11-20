En el marco de un nuevo despliegue de Gobierno en Terreno organizado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, la estrategia ACtiVados se desarrolló en Puerto Harris, Isla Dawson, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta oportuna frente a un accidente cerebrovascular (ACV).



La charla a cargo del neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Javier Gaete, se realizó en la sala de reuniones de la Base Naval de Puerto Harris y contó con la participación de 50 funcionarios. Durante la jornada se abordó qué es un ACV, sus principales señales de alerta y la importancia de actuar con rapidez, bajo el principio “tiempo es cerebro”, que destaca que una atención médica oportuna permite reducir el riesgo de secuelas y mejorar el pronóstico de las personas afectadas.



Durante la capacitación se explicaron los procedimientos de derivación rápida hacia Punta Arenas ante la sospecha de un caso de ACV en la isla. Asimismo, se entregaron recomendaciones para la prevención de esta patología, con énfasis en el control de factores de riesgo mediante hábitos saludables y el diagnóstico y tratamiento oportuno de condiciones como estrés, depresión, hipertensión arterial y diabetes.



La estrategia ACtiVados busca que instituciones públicas y privadas de Magallanes cuenten con personas capacitadas para reconocer los síntomas de un ACV y activar de forma inmediata la respuesta de emergencia.



Entre las señales más frecuentes se encuentran la caída o asimetría de un lado del rostro, la pérdida de fuerza o entumecimiento en un brazo y la dificultad repentina para hablar o hacerse entender. Ante uno o más de estos signos, se debe llamar al SAMU al 131 o acudir al servicio de urgencia más cercano.



Al término de la jornada, se entregó al Comandante de la Base Naval un certificado con el sello ACtiVados, reconocimiento que distingue a la institución como capacitada para identificar los síntomas de un ACV y actuar oportunamente. La distinción cuenta con el respaldo de la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes.



La estrategia ACtiVados continúa avanzando en su objetivo de informar y educar a la comunidad magallánica en detección oportuna de un accidente cerebrovascular (ACV); es así como cada vez más empresas y organizaciones se suman a esta iniciativa, de hecho hoy, pasaran a formar parte de grupo ACtiVados, los voluntarios de la 4ta Compañía de Bomberos de Punta Arenas, Bomba Croata.

