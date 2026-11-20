En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Andrés Montero se refirió esta mañana a los preparativos del próximo Encuentro Empresarial de Magallanes, iniciativa que reunirá en Punta Arenas a representantes del mundo empresarial de distintas regiones del país y que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, alcanzó una convocatoria de 175 participantes.

Debido a la alta demanda y a las limitaciones logísticas, la organización debió cerrar anticipadamente las inscripciones, dejando a cerca de 30 personas sin posibilidad de participar en esta edición. La convocatoria considera representantes de diversas actividades económicas, entre ellas ganadería, energía, turismo, infraestructura portuaria y comercio.

Uno de los propósitos centrales del encuentro será generar instancias de vinculación entre empresarios locales y representantes de otras regiones, promoviendo nuevas oportunidades de inversión, intercambio de experiencias y colaboración. En esa línea, se contempla una jornada destinada a reuniones entre participantes, con el objetivo de posicionar a Magallanes dentro de las conversaciones del sector empresarial nacional.

La actividad contará además con la presencia de autoridades y representantes de instituciones empresariales, entre ellos el ministro de Economía, la subsecretaria de Turismo, el comandante en jefe del Ejército y la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Durante la conversación, Montero adelantó que existe la intención de establecer este encuentro como una actividad anual, manteniendo una fecha fija que permita a los participantes organizarse con anticipación y consolidar a Punta Arenas como sede de reuniones empresariales.

Turismo y diversificación de la economía regional

Uno de los principales temas abordados fue el potencial turístico de Magallanes y la necesidad de ampliar las oportunidades de desarrollo más allá de las actividades económicas tradicionales. Montero planteó que la región debe fortalecer su apertura a inversiones y experiencias provenientes de otras zonas del país, considerando que una mayor colaboración empresarial permitiría ampliar el alcance de los proyectos.

En su análisis, el turismo representa una de las áreas con mayores posibilidades de crecimiento, especialmente por las características naturales y paisajísticas de Magallanes y Aysén. Sin embargo, advirtió que para aprovechar ese potencial se requiere avanzar en infraestructura portuaria, conectividad aérea, servicios turísticos y formación de guías con dominio de idiomas.

También puso énfasis en la necesidad de que Punta Arenas se consolide como un destino turístico por sí mismo y no solamente como una ciudad de paso para quienes se trasladan hacia Torres del Paine. En ese sentido, consideró importante aumentar la permanencia de los visitantes en la capital regional, promoviendo recorridos por museos, el cementerio municipal, empresas, Isla Riesco y otros atractivos de la zona.

Asimismo, planteó que la ciudad debe fortalecer su oferta de actividades para quienes llegan en cruceros, de manera que puedan recorrer y conocer Punta Arenas sin que sus alternativas estén limitadas exclusivamente a excursiones fuera del radio urbano. Para ello, consideró necesario mejorar la coordinación de los servicios turísticos, ampliar la oferta de experiencias y adaptar los horarios de atención de restaurantes y otros establecimientos a las necesidades de los visitantes.

En cuanto a las oportunidades productivas, Montero comparó las expectativas generadas durante los últimos años en torno al hidrógeno verde con las posibilidades que observa actualmente en el turismo. Si bien reconoció la importancia de las distintas actividades económicas, manifestó que el sector turístico presenta oportunidades concretas que podrían aprovecharse con mayor decisión.

También destacó la importancia de que las empresas locales participen activamente en las iniciativas regionales. Como ejemplo, mencionó el respaldo de distintas compañías e instituciones al encuentro empresarial, mediante el financiamiento de cenas, almuerzos, visitas y otras actividades contempladas en el programa. Entre las entidades mencionadas se encuentran Gasco, Banco de Chile, Banco Santander, Salfa, Antarctica21, Ultramar, Caja Los Andes y Walmart.

Infraestructura y posicionamiento antártico

Otro de los asuntos tratados fue el papel estratégico de Magallanes en el desarrollo de las actividades vinculadas al territorio antártico. Montero planteó que Punta Arenas debe fortalecer su posicionamiento como puerta de entrada a la Antártica, considerando su trayectoria y la presencia nacional en ese territorio.

En este contexto, manifestó la importancia de resguardar los intereses y derechos territoriales que Chile mantiene en la Antártica, además de fortalecer las capacidades institucionales y de infraestructura que permitan sostener el protagonismo del país en la zona.

También destacó la necesidad de potenciar Puerto Williams como parte de una estrategia de desarrollo austral, considerando sus características geográficas y su vinculación con las actividades antárticas. Durante la entrevista hizo referencia, además, a un proyecto de cable marítimo impulsado por el exsenador y almirante en retiro Kenneth Pugh, iniciativa que considera relevante para la conectividad y el posicionamiento estratégico regional.

Para el entrevistado, el desarrollo antártico debe abordarse junto con una mayor inversión en infraestructura, conectividad y servicios, de manera que la región pueda aprovechar las oportunidades económicas y científicas asociadas a su ubicación geográfica.

Tierra del Fuego, conectividad y soberanía austral

La situación de Tierra del Fuego también formó parte del análisis, particularmente en relación con el poblamiento, los incentivos para el desarrollo y el mejoramiento de la conectividad hacia sectores aislados.

Montero destacó los avances en el camino hacia Estancia Vicuña y las posibilidades que podría generar la conexión terrestre hacia el sector del canal Beagle, junto con la alternativa de continuar el recorrido mediante un servicio de ferry hacia la isla Navarino.

A su juicio, el desarrollo de estas conexiones permitiría ampliar las oportunidades turísticas y económicas, además de contribuir a fortalecer la presencia de población y actividades productivas en la zona austral.

En materia de soberanía, también se refirió a la controversia relacionada con el abastecimiento comercial de las islas Falkland desde Punta Arenas, a propósito del viaje de una embarcación que transportaría productos alimenticios. Durante la conversación, defendió la importancia de mantener el derecho a la navegación y al comercio, considerando que existe una relación comercial entre empresarios de la capital regional y comerciantes de las islas.

Montero sostuvo que este tipo de operaciones debería desarrollarse dentro del marco legal correspondiente y sin transformarse en un conflicto de mayores dimensiones. Asimismo, planteó que Chile debe mantener una posición firme respecto de sus intereses en la zona austral, evitando involucrarse en disputas que corresponden a otros países.

Junto con ello, propuso avanzar en una relación de mayor cooperación entre Chile, Argentina y los habitantes de las islas, especialmente en materias de turismo, deporte y comercio. En su análisis, las relaciones bilaterales deberían concentrarse en oportunidades de integración energética, eléctrica, comercial y de conectividad fronteriza.

El entrevistado también hizo referencia a la posibilidad de ampliar el intercambio comercial entre Chile y Argentina, considerando las oportunidades que podrían surgir en el transporte de minerales, las exportaciones agrícolas hacia mercados asiáticos a través de puertos chilenos y las inversiones empresariales en ambos países.

Escenario económico y expectativas para 2027

En el último tramo de la entrevista, Andrés Montero entregó su visión sobre la situación económica nacional y los primeros meses de la actual administración gubernamental. Reconoció que existen dificultades para distintos sectores productivos, especialmente por el incremento del precio de los combustibles y sus efectos en actividades como el transporte de carga.

No obstante, manifestó expectativas positivas para 2027, considerando que algunos proyectos que permanecían detenidos estarían retomando su avance. También mencionó que el Gobierno ha debido enfrentar distintas situaciones económicas, sociales y de seguridad que han condicionado su gestión.

Entre los factores que, según su análisis, han afectado el desarrollo del país, mencionó la inmigración ilegal, los problemas de seguridad interna, la situación en La Araucanía y las dificultades regulatorias que han incidido en el desarrollo de la salmonicultura.

Pese a este escenario, expresó confianza en el trabajo de las autoridades y llamó al sector empresarial a mantener una disposición favorable hacia la inversión y el desarrollo de iniciativas productivas. En ese sentido, consideró que la colaboración entre empresas, instituciones y autoridades resulta fundamental para enfrentar las dificultades y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la confianza y la asociatividad en Magallanes, destacando la importancia de que empresarios locales y externos trabajen conjuntamente para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento regional.

La entrevista se desarrolló en el contexto de la próxima realización del Encuentro Empresarial de Magallanes, instancia que busca reunir a representantes de distintos sectores productivos, generar vínculos comerciales y posicionar a la región como un territorio con oportunidades de inversión en ámbitos como el turismo, la energía, la infraestructura, la ganadería y el comercio.



